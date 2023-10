La scaletta del concerto di Ligabue a Verona 2023: l’ordine delle canzoni all’Arena Oggi, lunedì 9 ottobre e domani, martedì 10 ottobre, Luciano Ligabue si esibisce all’Arena di Verona: è la prima data di un tour autunnale che terminerà il 1° dicembre a Messina. Qui la scaletta dei brano con cui si potrebbe esibire.

A cura di Vincenzo Nasto

Luciano Ligabue 2023, foto di Maurizio Bresciani

Stasera, sabato 9 ottobre, Luciano Ligabue alle ore 21 salirà sul palco dell'Arena di Verona, per la prima data del suo tour autunnale 2023. Il cantante di Correggio, che lo scorso 22 settembre ha pubblicato il suo ultimo album Dedicato a Noi, replicherà anche domani sera prima di dirigersi a Torino, con una doppia data il 14 e il 15 ottobre. Dopo gli appuntamenti estivi che lo hanno visto protagonista il 30 giugno al Foro Italico di Palermo, prima del doppio concerto negli stadi, il 5 luglio allo stadio San Siro di Milano e il 14 allo stadio Olimpico di Roma, Luciano Ligabue partirà per un tour di 29 date, che si chiuderà il 1° dicembre al Palarescifina di Messina.

Lo spettacolo di stasera all'Arena di Verona cercherà di raccogliere oltre 30 anni di discografia del cantante, dalle classiche Questa è la mia vita, Certe Notti, Eri Bellissima e Il sale della terra, ad alcuni dei nuovi brani inseriti all'interno della tracklist di Dedicato a noi. Tra queste canzoni, potremmo vedere il singolo Riderai, che ha raccolto oltre due milioni e mezzo di stream su Spotify, ma anche la titletrack e Una canzone senza tempo. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Luciano Ligabue a Verona, tra i nuovi singoli di Dedicato a noi e i successi del passato.

La scaletta con le canzoni del concerto di Luciano Ligabue a Verona 2023

Mancano poche ore al concerto di Luciano Ligabue all'Arena di Verona e i biglietti per la prima data del tour autunnale sono già terminati da alcune settimane. Qui la possibile scaletta, non in ordine d'uscita, con cui si potrebbe esibire Luciano Ligabue a Verona, tra i nuovi singoli di Dedicato a noi e i successi del passato.