La GenZ scopre Luciano Ligabue: Certe Notti è in tendenza su TikTok 28 anni dopo la pubblicazione Certe Notti di Luciano Ligabue, a 28 anni di distanza dalla sua pubblicazione, vive una seconda vita su TikTok, dove è in tendenza con oltre 6400 video con il suono in sottofondo.

A cura di Vincenzo Nasto

Luciano Ligabue foto 2020, RCF Arena di Campovolo

Non è riuscito ancora a scalfire in testa la presenza di Artie 5ive e Sacky con la loro Top G, ma tra i brani in tendenza su TikTok nella scorsa settimana è comparsa Certe Notti di Luciano Ligabue. Il brano, primo estratto dell'album del 2005 Buon compleanno Elvis, è una delle strutture portanti della discografia del rocker emiliano, che verrà certificata doppio disco di platino dalla Fimi, con oltre 100mila copie vendute. Dallo scorso 27 luglio in poi, Certe Notti ha registrato un grande aumento di creator che hanno utilizzato il brano nei propri video, una terza vita sulla piattaforma cinese, dopo un iniziale rimbalzo nel 2020, durante il periodo pandemico. Certe Notti, infatti, è stata utilizzata, fino ad ora, in più di 6400 video in Italia, con i creator che hanno deciso di riutilizzare la strofa: "Certe notti c'hai qualche ferita, che qualche tua amica disinfetterà, certe notti coi bar che son chiusi e al primo autogrill c'è chi festeggerà".

Il testo di Certe Notti

Certe notti la macchina è calda

E dove ti porta lo decide lei

Certe notti la strada non conta

E quello che conta è sentire che vai

Certe notti la radio che passa Neil Young

Sembra avere capito chi sei

Certe notti somigliano a un vizio

Che tu non vuoi smettere, smettere mai

Certe notti fai un po' di cagnara

Che sentano che non cambierai più

Quelle notti fra cosce e zanzare

E nebbia e locali a cui dai del tu

Certe notti c'hai qualche ferita

Che qualche tua amica disinfetterà

Certe notti coi bar che son chiusi

E al primo autogrill c'è chi festeggerà

E si può restare soli

Certe notti qui

Che chi s'accontenta gode, così così

Certe notti sei sveglio

O non sarai sveglio mai

Ci vediamo da Mario prima o poi

Certe notti ti senti padrone

Di un posto che tanto di giorno non c'è

Certe notti se sei fortunato

Bussi alla porta di chi è come te

C'è la notte che ti tiene fra le sue tette

Un po' mamma, un po' porca com'è

Quelle notti da farci l'amore

Fin quando fa male, fin quando ce n'è

E si può restare soli

Certe notti qui

Che se ti accontenti godi, così così

Certe notti son notti

O le regaliamo a voi

Tanto Mario riapre, prima o poi

Certe notti qui, certe notti qui

Certe notti qui, certe notti

Certe notti sei solo più allegro

Più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi

Quelle notti son proprio quel vizio

Che non voglio smettere, smettere, mai

E si può restare soli

Certe notti qui

Che chi s'accontenta gode, così, così

Certe notti sei sveglio

O non sarai sveglio mai

Ci vediamo da Mario prima o poi

Certe notti qui

Certe notti qui

Certe notti qui

Il significato di Certe Notti

L'autore di Correggio pubblica il 25 agosto 1995 il brano Certe Notti, primo singolo estratto dal fortunato episodio Buon Compleanno Elvis, tra gli album più venduti nella carriera quarantennale. Il brano, come ha svelato lo stesso Ligabue, potrebbe rappresentare il sequel di Sogni di Rock n' Roll del 1997, a cui si lega anche la presenza del chitarrista Federico Poggipollini. Il racconto della canzone si concentra su una notte in provincia, che Ligabue cerca di descrivere attraverso simbolismi come il Bar Mario, che da lì in poi diventerà un tratto identitario della sua narrazione. L'alcol che lenisce le ferite d'amore provocate da una donna, e ribaltando l'immagine, una donna che prova a curare le ferite, come quando canta: "Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà" o "C‘è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca com'è". Certe Notti potrebbe rappresentare l'idealizzazione della provincia, con i suoi vizi e con le sue zone di comfort, lontana dalle luci della città.

Il successo di Certe Notti su TikTok e il nuovo album

Certe Notti, grazie anche al successo dell'album Buon Compleanno Elvis, vincerà nel 1996 la Targa Tenco per la miglior canzone dell'anno. 27 anni dopo, il brano rientra anche nell'immaginario collettivo di TikTok, dove Luciano Ligabue ha un profilo da oltre 70mila follower. La canzone infatti, dopo un iniziale boom durante il periodo pandemico, soprattutto nei mesi estivi del 2020, ha registrato un'altra impennata nelle scorse settimane, rientrando tra i brani in tendenza sulla piattaforma cinese, con oltre 6400 video registrati con il suono in sottofondo. Nel frattempo, a tre anni dalla pubblicazione di 7, il suo ultimo album, ha pubblicato il singolo Riderai che annuncia l'arrivo il 22 settembre del suo nuovo disco Dedicato a noi. A questo si aggiungono anche i 55mila ospiti accorsi lo scorso 5 luglio allo Stadio San Siro e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma: sullo sfondo il tour invernale che attraverserà tutta l'Italia, partendo il 9 ottobre dall'Arena di Verona.