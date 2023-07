La scaletta del concerto di Ligabue a Milano 2023: l’ordine delle canzoni allo stadio San Siro Stasera, mercoledì 5 luglio, Luciano Ligabue si esibisce alle 21:15 sul palco dello stadio San Siro: qui i brani con cui si potrebbe esibire, già visti nella scaletta del suo concerto a Campovolo.

A cura di Vincenzo Nasto

Luciano Ligabue (foto di Ray Tarantino)

Stasera, mercoledì 5 luglio, Luciano Ligabue si esibisce allo stadio San Siro di Milano, il primo dei due appuntamenti negli stadi per l'autore di Correggio. Il concerto, il 13esimo nello stadio milanese nella quarantennale carriera del cantante, inizierà alle ore 21:15 e vedrà alcuni tra i suoi maggiori successi, ma anche il nuovo singolo Riderai. Nel frattempo, Ligabue ha annunciato anche la tournée indoor invernale, che lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani nei mesi di novembre e dicembre. Oltre due ore di concerto allo stadio San Siro di Milano, che vedrà opere come Tutti vogliono viaggiare in prima, ma anche Piccola stella senza cielo. Qui i brani con cui si potrebbe esibire Ligabue stasera, già visti nella scaletta del suo concerto a Campovolo.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ligabue a Milano

