La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio in diretta su Rai1: ospiti e ordine delle canzoni Gigi D’Alessio ritorna sul palco di Piazza Plebiscito, stasera 1° giugno, per il terzo appuntamento di Gigi – Uno come te -Ancora insieme: qui gli ospiti e l’ordine delle canzoni.

A cura di Vincenzo Nasto

Gigi D’Alessio, Foto di Angelo Orefice

Oggi, 1 giugno 2023, Gigi D'Alessio ritorna a cantare in Piazza Plebiscito, dopo i due appuntamenti del 25 e 26 maggio. Infatti ritorna l'appuntamento con Gigi – Uno come te -Ancora insieme, che vedrà la piazza gremita in attesa dell'autore di Quanti amori, che per l'occasione verrà accompagnato da grandi ospiti, big della musica e non solo: da Biagio Antonacci a Elodie, da Pio e Amedeo a LDA, ma anche leggende della musica napoletana come Nino D'Angelo ed Enzo Gragnaniello.

L'evento verrà anche trasmesso in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay: la diretta radio invece è stata affidata a Rai Radio 2, con il commento di Ema Stokholma. Sul palco anche 14 violini e una grande band diretta dal maestro Adriano Pennino, per un viaggio nei 30 anni di musica di Gigi D'Alessio, tra medley e collaborazioni: da Non mollare mai a L'ammore, senza dimenticare Non dirgli mai.

Gigi D’Alessio con Aurelio De Laurentiis e i calciatori del Napoli (Angelo Orefice)

Gli ospiti del concerto di Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio non salirà da solo sul palco di Piazza Plebiscito per l'ennesimo appuntamento di Gigi – Uno come te -Ancora insieme. Tanti artisti conosciuti nella carriera ultratentennale dell'autore di Un nuovo bacio, che lo accompagneranno lungo tutta la serata. Dai comici Pio e Amedeo, all'amico fraterno Alessandro Siani, passando per l'attrice Serena Rossi: ma il palco vedrà anche l'incursione del Presidente del Napoli, fresco vincitore dello scudetto, con alcuni dei protagonisti in campo di questa stagione di Serie A.

Ma gli ospiti musicali saranno il fulcro del concerto, con alcuni medley che faranno un viaggio nella storia della musica italiana degli ultimi 30 anni. Dopo le esibizioni del 25 e del 26 maggio ci si potrebbe attende un duetto con Biagio Antonacci sulle note di Quanti amori, ma anche Nino D'Angelo, che potrebbe esibirsi con D'Alessio sulle note di Annarè. Ma non solo, perché potrebbe anche esserci spazio per Ciccio Merolla e la sua Malatìa, diventata un tormentone negli ultimi mesi.

Gigi D’Alessio e Tananai, foto di Angelo Orefice

L'ordine delle canzoni

Ci sarà un sacco di spazio per medley di brani che hanno segnato la carriera di Gigi D'Alessio: da Le Mani a Insieme a lei, passando per Io vorrei, Apri le braccia, Portami con te e Ora. Con un occhio al futuro della musica italiana, ma non solo, tra gli ospiti sarà presente anche il secondo classificato al Festival di Sanremo Lazza, che potrebbe farsi accompagnare sul palco da Gigi D'Alessio nella hit Cenere.

Da Lazza al rapper del momento nella città, Geolier, che potrebbe salire sul palco per esibirsi con il suo singolo Come Vuoi e Chiagne, proprio in collaborazione con Lazza. Tra i protagonisti sul palco potrebbe esserci anche Tananai, che negli scorsi giorni ha visto la sua Tango tradotta in napoletano da Gabriele Esposito. Proprio la canzone del Festival di Sanremo 2023 potrebbe essere l'incontro giusto tra Tananai e Gigi D'Alessio, ma anche una rivisitazione moderna di Mon Amour, interpretata con il giovane artista milanese. Senza dimenticare una delle collaborazioni più attese: quella tra Gigi D'Alessio e suo figlio LDA. Come già annunciato, D'Alessio vorrebbe accompagnare suo figlio al pianoforte sulle note di Se poi domani, o in collaborazione con Alex Britti, interpretando Oggi sono io.