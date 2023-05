Tananai rapito dalla versione in napoletano di Tango di Gabriele Esposito: “Mamma mia, poetico” Dopo la richiesta al pubblico napoletano di Tango in dialetto, Tananai viene rapito dalla versione virale su TikTok di Gabriele Esposito: “Mamma mia, poetico”.

A cura di Vincenzo Nasto

Tananai e Gabriele Esposito 2023, foto di TikTok Account @tanananimusica

È decisamente la popstar italiana in questo momento: Tananai è impegnato in questi giorni con uno dei tour più richiesti dal pubblico, e il cantante, come in passato, ha fatto della comunicazione sui social uno dei suoi punti di forza. E questo non è solo il sintomo del cambiamento negli ultimi due Festival di Sanremo, con in mezzo un album come Rave/Eclissi, ma della percezione che lega Tananai al suo pubblico, come quello napoletano. Infatti, la sua data, sold-out, al PalaPartenope gli ha portato in dote non solo un'esibizione in una città in festa per lo scudetto, ma anche una collaborazione con Gigi D'Alessio e la sua Mon Amour, allegata allo scambio di gagliardetti, con D'Alessio che gli ha fatto indossare una maglia del Napoli, una scelta obbligata anche se in contrasto con la sua fede interista. Ma l'episodio più divertente è capitato qualche ora dopo.

Infatti, dopo il concerto, Tananai ha fatto un appello al suo pubblico sui social: "Un appello a tutti gli amici e le amiche napoletane: Registrate Tango in napoletano". Non c'era neanche bisogno di dirlo, perché solo dopo poche ore, sono arrivate alcune versioni da parte di giovani artisti napoletani: tra queste, quella di Giulia Molino, ma anche del creator di YouTube Diego Laurenti. A mettere però il punto esclamativo è sicuramente Gabriele Esposito, che lo scorso dicembre è uscito con l'ultimo singolo L'unica. In un video su Instagram infatti, il cantante sul tetto di un palazzo della città, ha registrato una versione chitarra e voce del brano di Tananai. Un momento molto intimo che ha trovato nella traduzione in napoletano un senso di malinconia, se possibile, anche maggiore rispetto a quello tradotto in musica da Tananai.

Una versione che, ora dopo ora, ha conquistato prima i fan del giovane cantante napoletano, fino ad arrivare a Tananai, rapito anche dalla scenografia dell'esibizione. Infatti nel post su Instagram dove Gabriele Esposito aveva performato Tango in napoletano, Tananai ha commentato: "Mamma mia. E le trombette di festa per lo scudetto in sottofondo rendono tutto ancora più poetico, grazie". Un endorsement che non è finito lì, anche perché Tananai ha deciso di riportare anche su TikTok la versione di Gabriele Esposito, interpretandola solo con la mimica facciale. Come didascalia, l'autore milanese ha scelto un passo del testo: "Ammor ngopp e palazzine e fuoc, chesta voce m'arricord". Dopo poche ore, si è succeduta un'altra versione in auto, con la didascalia di Tananai che recita: "Anno prossimo faccio un corso di napoletano". Oltre un milione di visualizzazioni e potremo attenderci che il suono di Esposito diventerà virale tra i creator della piattaforma.