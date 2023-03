La scaletta del concerto di Gianni Morandi a Rimini 2023: l’ordine delle canzoni del Go Gianni Go tour Gianni Morandi parte da Rimini con il nuovo tour Go Gianni go il 10 marzo: in scaletta il nuovo l’album Evviva!, ma anche brani storici come In ginocchio da te.

A cura di Vincenzo Nasto

Gianni Morandi a Sanremo 2023

Parte il Go Gianni go tour di Gianni Morandi il 10 marzo da Rimini: il cantante, conduttore anche del Festival di Sanremo 2023, viaggerà in tutta Italia, toccando i palazzetti di Milano, Roma, Firenzae, Torino, Bologna e Bari. A 78 anni, porterà in tour il suo ennesimo nuovo album dal titolo Evviva!, pubblicato lo scorso 3 marzo e prodotto a quattro mani con Jovanotti, che canta insieme a lui anche nella titletrack del progetto. Ma non solo Evviva!: il tour nei palazzetti darà al pubblico l'opportunità di ascoltare dal vivo una scaletta anche con brani storici come Uno su mille, ma anche In ginocchio da te e Andavo a cento all'ora. Il cantautore si esibirà con la sua nuova band, la Trident Music, presentata sul suo profilo ufficiale Instagram. Dopo Rimini, seguono Milano il 12 aprile, Firenze il 15 e Roma il 18. Poi Gianni Morandi torna a casa il 21 marzo, a Bologna, per poi dirigersi a Torino il 23, ad Ancona il 25, a Bari il 28 per poi chiudere in Campania, esattamente al Palasele di Eboli, il 30 marzo.

La scaletta del concerto di Gianni Morandi a Rimini

Come ha dichiarato nelle scorse settimane, Gianni Morandi porterà sul palco di Rimini alle ore 21, i brani storici della sua discografia, oltre ai brani del suo nuovo album Evviva!. Un grande repertorio, da oltre 550 brani, che include successi storici come Andavo a cento all’ora o In ginocchio da te, oltre a Bella Signora e Apri tutte le porte. Qui la scaletta, non in ordine d'esecuzione.