Sono passati alcuni mesi da uno dei tanti messaggi scambiati tra Gianni Morandi e Jovanotti, in cui l'artista emiliano aveva chiesto un nuovo singolo al "ragazzo fortunato", un brano che raccogliesse tutte le energie per l'arrivo dell'estate. Poi l'incidente domestico, l'ustione e i giorni in ospedale, raccontati perfettamente sul profilo Instagram di Morandi stesso, fino al ritorno a casa, dove i due si sono sentiti e in pochi giorni è nata "Allegria".

Come nasce Allegria

Il brano ha una particolarità: è stato prodotto da Rick Rubin, la leggenda americana che aveva partecipato alla produzione di "Oh vita!" e "Lorenzo sulla luna". Come ha dichiarato lo stesso Jovanotti: "Il brano nasce da una session fatta con Rick Rubin a Malibù, ma non aveva ancora una forma definitiva. Gianni l'ha data, facendo sentire l'energia rock and roll del pezzo.

Il significato di Allegria

Dopo l'incidente domestico che lo aveva costretto al ricovero ospedaliero, Gianni Morandi ritorna con un nuovo brano, scritto per lui da Jovanotti e prodotto dalla leggenda americana Rick Rubin. Si chiama "Allegria" e sembra avere lo stesso fuoco di "Ragazzo Fortunato" e "Penso positivo", frutto anche della richiesta, qualche mese prima, di Gianni Morandi a Jovanotti. Un brano che nasce a Malibù, in una delle ultime session registrate da Jovanotti nello studio di Rick Rubin prima del lockdown, e che riprende vita grazie alla voce di Gianni Morandi, che canta della ripartenza, prima emotiva e poi pratica: "Ti saluto, ci vediamo tra un secolo o un'ora, via dal resto del mondo che va in malora". Un altro aspetto del brano che colpisce è questa voglia di allontanarsi dalla tecnologia e di ricominciare a vivere, che viene scolpita nelle pietre quando canta: "C’è uno che twitta si crede figlio del tuono, un altro che pone rimedi dalla TV, la pillola rossa o la pillola blu? Mi serve una botta di vita".

Il testo di Allegria

Il sogno di un ragazzo italiano

La strada di casa che porta lontano

Lo sguardo perso nello specchio sopra il lavandino

Un ragno che mi guarda negli occhi dal comodino

Mi serve un indizio stasera… in quest’atmosfera

La fine di un’era

Mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole

E’ un calcio e ripartire, ripartire

Ti saluto ci vediamo tra un secolo o un'ora

Via dal resto del mondo che va in malora

Oggetti smarriti riuniti nello stand-phone

E poi arriva il suono del gong di un altro round

Mi serve una botta di vita, ci vuole un’azione… che riapra la partita

Mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole

E’ un calcio e ripartire, ripartire

Quant’è bella l’allegria

Devo ricordarmelo (wohoo)

Ho bisogno di allegria

Non dimenticarmelo (wohoo)

Lalalalalalalalalala l’allegria (wohoo)

Lalalalalalala l’allegria (wohoo)

Mai stanchi, mai tristi, mai colpevoli

Un’auto, una strada e i dj favorevoli

La voglia di qualcosa che non so cos’è

Le scale di casa da scendere a tre a tre

Mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole, che cos’è?

Mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole

E’ un calcio e ripartire, ripartire

Quant’è bella l’allegria

Devo ricordarmelo (wohoo)

Ho bisogno di allegria

Non dimenticarmelo (wohoo)

Lalalalalalalalalala l’allegria (wohoo)

Lalalalalalala l’allegria (wohoo)

Nainananana

Mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole

E’ pace e ripartire, ripartire

I giorni sono quello che sono

C’è uno che twitta si crede figlio del tuono

Un altro che pone rimedi dalla TV

La pillola rossa o la pillola blu?

Mi serve una botta di vita

Ci vuole un’azione che riapra la partita

Mi ci vuole quello che ci vuole, quello che ci vuole

E’ un calcio e ripartire, ripartire

Quant’è bella l’allegria

Devo ricordarmelo (wohoo)

Ho bisogno di allegria

Non dimenticarmelo (wohoo)

Lalalalalalalalalala l’allegria (wohoo)

Lalalalalalala l’allegria (wohoo)

Nainananana