Il significato e il video de La Ola, Gianni Morandi crea la sua bachata romagnola con Jovanotti Si chiama La Ola la nuova canzone di Gianni Morandi, di cui è uscito anche il video, terzo capitolo della collaborazione con Jovanotti.

A cura di Redazione Music

Gianni Morandi si dà a una bachata latino romagnola, come definisce lui stesso il suo nuovo singolo "La Ola" scritto ancora una volta da Jovanotti. Si consolida sempre di più il legame tra i due, nato – artisticamente – mentre Gianni Morandi era ricoverato in ospedale a causa dell'incidente che lo ha portato all'ustione alle mani. "La Ola" è il terzo capitolo di questa collaborazione tra i due – dopo L'allegria e Apri tutte le porte – che per l'occasione hanno voluto giocare coi ritmi della bachata per cercare di piazzarsi negli airplay estivi delle radio. Le potenzialità ci sono tutte, l'effetto retromania non manca e nessuno meglio di Morandi ci può giocare, in più Morandi continua a essere protagonista della musica e della tv al punto che co-condurrà assieme ad Amadeus il prossimo Festival di Sanremo.

Il significato de La Ola

Morandi spiega così questa nuova canzone: "La Ola è il terzo brano che Jovanotti ha scritto per me ed è un po’ diverso dagli altri. È più romantico, cantabile, ma pur sempre un pezzo estivo, da ballare. Emana vibrazioni positive. Una canzone d’amore, dedicata alla vita e alla sua bellezza". Morandi conferma di riuscire a stare al passo col tempo senza mai perdere nulla di ciò che lo ha reso uno dei pilastri della musica italiana del ‘900. E così piega anche il sound latino alla sua poetica e a quella di Jovanotti, la cui mano si sente molto nella scrittura – e probabilmente anche nei cori – e a volte pare che i due si sovrappongano. La canzone è un inno all'amore: "E mi succede quando penso a te, in un pianeta diviso io vedo solo il tuo viso che si apre in un sorriso e sento il cuore in gola. Siamo una cosa sola io e te, se il nostro amore vola li senti, gli angeli fanno la ola" canta Morandi in una versione che anche dal video fa emergere tutta la vena romagnola ("tutte le onde del mare / sembra che dicano amore"), con il video in cui Morandi interpreta un uomo che prepara piadine romagnole e si ritrova a ballare una bachata in piazza.

Il testo di La Ola

La luce in fondo al tunnel assomiglia ai tuoi occhi

e quando mi avvicino alzo il volume alla radio

aspetto che riparta una canzone qualunque

magari una di quelle che ho scoperto insieme a te

viaggiare su una strada che costeggia il mare

l'inverno di malinconia mi riempie il cuore

le cose ormai andate e quelle ancora da fare

l'attesa di un'estate che già si fa sentire

E mi succede quando penso a te in un pianeta diviso io vedo solo il tuo viso

che si apre in un sorriso

e sento il cuore in gola

siamo una cosa sola io e te

se il nostro amore vola

li senti, gli angeli fanno la ola

La luce alle finestre nel cuore della notte

il fa-fantasticare sulle storie degli altri

che inevitabilmente portano alla nostra

le impossibilità non pensarci

gli alberghi chiusi nell'inverno sul lungo mare

il Kursaal, il centrale l'Europa e il belvedere

nel cuore di un ghiacciaio c'è la pioggia futura

nel freddo io ti penso e sale la temperatura

E mi succede quando penso a te

in un pianeta diviso io vedo solo il tuo viso

che si apre in un sorriso

e sento il cuore in gola siamo una cosa sola io e te

se il nostro amore vola

li senti, gli angeli fanno la ola

gli angeli fanno la ola

I fiori fanno un inchino mentre io arrivo da te

è uno strumento divino, l'amore ecco cos'è

le stelle stanno a guardare mentre io arrivo da te

e tutte le onde del mare sembra che dicano amore

siamo una cosa sola, io e te

gli angeli fanno la ola, li senti

Bachata, latina o romagnola

gli angeli fanno la ola

Gianni Morandi al Jova Beach Party

In queste settimane il cantante è impegnato assieme a Jovanotti nel Jova Beach Party: "Passare l’estate sul palco di Jovanotti è bellissimo, una vera botta di energia, una carica di entusiasmo! Il Jova Beach Party è uno spettacolo unico al mondo, dal primo pomeriggio fino a tarda sera con la presenza costante di Lorenzo insieme a grandi cantanti, artisti, musicisti, gruppi italiani ed internazionali. È impossibile capire la bellezza di questo show se non vivendolo completamente. Continuerò ad andare ospite al Jova Beach Party e spero ci sarà l’occasione di cantare LA OLA anche davanti al pubblico di Lorenzo. Ne sarei felice e onorato".