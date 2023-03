Il testo e il significato di Evviva!, Gianni Morandi e Jovanotti di nuovo insieme Gianni Morandi ha pubblicato da poche ore l’album Evviva!: all’interno la titletrack in collaborazione con Jovanotti. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Gianni Morandi 2023, foto di Leandro Emede

Gianni Morandi urla Evviva! e l'eco della sua voce illumina d'energia ciò che ha attorno: il nuovo progetto del 78enne cantautore emiliano è una ricarica estemporanea, guidata insieme al collega-amico Jovanotti. Infatti Evviva!, titolo del nuovo progetto composto da otto brani, dà i natali anche alla titletrack in collaborazione tra i due cantanti. Un Carpe Diem elevato dalle chitarre e dalle percussioni, in cui i due autori sottolineano come le travolgenti avventure che la vita gli pone davanti, siano il motore fondamentale del proprio benessere. Evviva! è un canto di spensieratezza, che si mette alle spalle le polemiche e le divisioni: qui il testo e il significato del brano.

Il testo di Evviva!

Mi son perso un'altra volta tra le mille tentazioni

non c'è tregua, non c'è sosta in questa voglia di emozioni

sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati

sai com'è che poi li rimpiangi, quando ormai sono passati

stamattina per esempio, ho incontrato un conoscente

che mi ha detto Caro Gianni cogli l'attimo fuggente

Perché è un attimo e lui passa

e non sai più dov'è andato

Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto

chi ha dato, ha dato, ha dato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Evviva!

Leggi anche Il testo e significato di Anima Mia, la canzone più celebre dei Cugini di Campagna

Quest'Italia bella e pazza si divide su ogni cosa

casa, chiesa, rete e piazza, moralista e fantasiosa

I miei tempi sono adesso, e lo sono ormai da un pezzo

al reclamo c'è un ufficio, ma non ricordo l'indirizzo

Questo caos si lo ammetto, alla fine ci sto dentro

quando insisti su un difetto poi diventa un talento

Cogli l'attimo fuggente, che un attimo ed è andato

Italiani bella gente, paese mio adorato

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Evviva!

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Evviva!

Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Ancora un pezzo di strada e cambierò prospettiva

accada quello che accada, sono vivo e sei viva

Evviva! Evviva!

Il significato di Evviva!

Evviva!, titletrack del nuovo progetto musicale di Gianni Morandi, creato in collaborazione con Jovanotti, non poteva rappresentare meglio l'energia che i due autori diffondono con la propria figura. Un canto allegro, accompagnato da chitarre e percussioni, in cui Morandi sottolinea l'approccio ai giorni complicati "che ci son sempre stati", ma proprio la resistenza energica a quelli, diventa il sale della vita: "Stamattina per esempio, ho incontrato un conoscente che mi ha detto Caro Gianni cogli l'attimo fuggente, perché è un attimo e lui passa e non sai più dov'è andato". Come per Apri tutte le porte al Festival di Sanremo 2022, anche Evviva! trionfa in un ritornello da ballata popolare, in cui le voci di Morandi e Jovanotti si fondono in un alternarsi armonico.

Gianni Morandi e Jovanotti insieme per l'album Evviva!

Dopo un Festival di Sanremo 2022 da protagonista con Apri tutte le porte e la conduzione con Amadeus nell'ultima edizione, Gianni Morandi ha deciso finalmente di svelare Evviva!, a cinque anni da D'amore d'autore. Il nuovo album, un progetto di otto tracce, con all'interno i successi di Apri tutte le porte, Fatti rimandare dalla mamma con Sangiovanni, La Ola e L'Allegria, è stato prodotto in collaborazione con Jovanotti. Un connubio artistico in grado di esaltare le doti dei due cantanti, che hanno deciso di collaborare nella titletrack Evviva!. A chiudere il progetto, singoli come Anna della porta accanto, Un Milione di Piccole Tempeste e Stasera gioco in casa, una raccolta di inediti prodotti durante gli anni pandemici dal cantante emiliano. Dopo Evviva!, si vede all'orizzonte il nuovo tour di Morandi, con nove appuntamenti nei più grandi palazzetti italiani: si parte il prossimo 10 marzo dallo stadio di Rimini, passando per il Mediolanum Forum, data sold-out, finendo poi il 30 marzo a Eboli, al Palasele.