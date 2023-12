La scaletta del concerto di Elisa a Milano 2023: l’ordine delle canzoni di “An Intimate Christmas” Stasera e domani, 15 e 16 dicembre, Elisa si esibisce al Mediolanum Forum di Milano per “An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only”. Qui la possibile scaletta dei brani con cui si esibirà.

Elisa si prepara a "An Intimate Christmas – Two (Special) Nights Only", un doppio evento che si terrà stasera 15 dicembre e domani 16 al Mediolanum Forum di Milano, ormai andato sold out. La cantautrice, quindi, ripercorrerà la sua carriera partendo dall'ultimo lavoro discografico, ovvero "Intimate – Recordings at Abbey Road Studios", l’album nato dal progetto live di “An Intimate Night” che lei stessa spiegò così in un post sui social: "An Intimate Night era nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resi conto che era successo qualcosa di più grande". Produttore artistico dello spettacolo è Dardust: "Questo è l’unico album in cui ho condiviso la mia visione con qualcuno. Dario non ha un intento egoistico e mi spinge a dare il massimo". Il meglio di queste due serate, poi, sarà trasmesso il 24 dicembre su Canale 5 per la prima serata "Elisa – Buon Natale anche a te".

La scaletta con le canzoni del concerto di Elisa a Verona

Elisa, quindi, si esibirà in alcune delle sue canzoni più amate, vestite di un abito nuovo e più intimo, appunto. Ci saranno brani come "Luce (Tramonti A Nord Est)", "L'Anima Vola", "Labyrinth", "Se Piovesse Il Tuo Nome", "Quando nevica", ultimo inedito con calcutta e Dardust, ma anche le natalizie "Silent Night" e anche, ovviamente "Buon Natale Anche A Te". La cantante sarà accompagnata anche da una serie di ospiti, e infatti con lei sul palco saliranno Elodie, Carmen Consoli, Ligabue, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, Giorgio Panariello, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Pio e Amedeo, Tommaso Paradiso, Eleonora Abbagnato, Drusilla Foer e Giovanni Storti mentre da remoto la raggiungeranno Andrea Bocelli, Tiziano Ferro e Jovanotti. In attesa di quella definitiva, questa è la tracklist dell'album che dovrebbe costituire l'ossatura principale.