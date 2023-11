Testo, video e significato di Quando Nevica, Elisa presenta l’album registrato ad Abbey Road Elisa ha pubblicato nelle scorse ore Quando Nevica, il primo capitolo del suo prossimo album Intimate – Recordings at Abbey Road Studios. Qui il testo, il significato e il video di Quando Nevica.

Nelle scorse ore, Elisa ha lasciato entrare un po' di luce sul suo nuovo progetto Intimate – Recordings at Abbey Road Studios, disco annunciato a sorpresa nei giorni scorsi e a cui ha partecipato come produttore Dardust. Infatti, sul suo profilo YouTube è apparso il video di Quando Nevica, primo singolo che anticipa l'album in uscita il prossimo 8 dicembre su CD, doppio vinile con le special edition 2LP rosso e 2LP bianco e su tutte le piattaforme digitali. Tra le sorprese del brano, girato tra le strade di Notting Hill a Londra, con la regia di Niccolò Celaia e Antonio Usbergo di YouNuts!, c'è anche il lavoro autoriale di Calcutta che, insieme a Elisa, ha scritto questo brano. Una fortunata combinazione che nel loro ultimo episodio, quello di Se Piovesse il tuo nome del 2018, ha regalato una tripla certificazione di platino FIMI. Qui il testo, il significato e il video ufficiale di Quando Nevica.

Il testo di Quando Nevica

Sei tu quel genio che non ha una logica

Sei tu che arrivi e cambi la dinamica

E mi chiedo perché

Siano sfide per te

Tu che hai nove vite come un gatto

E in ogni tua vita c’è una come me

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E non conta una parola

Niente vale più di un’ora con te

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Ma il mio cuore te lo porti via tu

Sei tu che suoni a orecchio anche la fisarmonica

Sei tu con la risata contagiosa e unica

E un divieto cos’è, vale poco per te

Non hai tempo per starli a sentire o per seguire schiacci l’acceleratore

Ma vola, il tempo vola fino a sera

E con te

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Quando nevica, quando nevica

Resta la domenica se si sveglia la città

Quando nevica

Sono isterica, tu la sai la verità

Ma poi sorridi angelico

Quando mentirai io ti crederò

E poi te ne andrai come al solito

Il significato di Quando Nevica

Quando Nevica, primo estratto del nuovo album di Elisa intitolato Intimate – Recordings at Abbey Road Studios, registrato negli storici studi insieme al producer Dardust, ha visto anche il lavoro autoriale di Calcutta. Il brano che sembra raccontare il rapporto con la musica della cantante di origini triestine, si sviluppa sulla storia di due figure antagoniste: "Tu che hai nove vite come un gatto e in ogni tua vita c’è una come me" o "Sono isterica, tu la sai la verità, ma poi sorridi angelico. Quando mentirai io ti crederò e poi te ne andrai come al solito". Il desiderio di non lasciarsi andare diventa via via più sfuggente, lasciando da sola la cantante "quando nevica". Sullo sfondo gli archi e il pianoforte di Dardust, che appare con un cameo anche nel video ufficiale.

Il video di Quando Nevica

Il video di Quando Nevica, pubblicato sul profilo YouTube di Elisa, è stato diretto da YouNuts! il duo formato dai registi Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. In una dimensione in bianco e nero, Elisa attraversa Londra alla ricerca di una sua dimensione, passando da una lavanderia a gettoni a un negozio di fiori, sostando anche al bar con un cameo del producer Dardust. Alla fine del video, Elisa rientra a casa, alla ricerca della propria serenità.