La scaletta del concerto dei Blink-182 a Bologna 2023: l’ordine delle canzoni all’Unipol Arena Stasera alle 21, i Blink 182 suonano a Bologna per la prima e unica data italiana del 2023. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbero esibire.

A cura di Vincenzo Nasto

Mark Hoppus, foto di Manny Carabel per Getty Images

Oggi, venerdì 6 giugno, i Blink 182 arrivano a Casalecchio di Reno, a Bologna, per l'unica data italiana del tour nel 2023. Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker si esibiranno all'Unipol Arena, agli sgoccioli di un tour che ha riunito la band pop punk per la prima volta in 10 anni. Dopo alcune interruzioni dovute allo stato di salute di Travis Barker e di sua moglie Kourtney Kardashian, il tour sembra ormai alle fasi finali. Infatti, in seguito al concerto a Bologna, i Blink 182 voleranno prima ad Amsterdam, poi a Parigi, per poi atterrare il prossimo 11 e 12 ottobre a Londra, alla 02 Arena. Il Regno Unito sarà l'ultimo paese europeo del 2023, prima del doppio finale a Las Vegas, che chiuderà il tour 2023 il prossimo 21 e 22 ottobre. Il concerto sarà aperto da The Story So Far, un gruppo pop punk statunitense, formatosi a Walnut Creek, California, nel 2007. Dalle 21 sul palco, la band presenterà alcuni brani storici come What's my age again?, ma anche inediti del nuovo album One more time… in uscita il prossimo 20 ottobre. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Blink 182, già visti nella scaletta dei loro concerti nel blink-182 Tour 2023.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Blink-182 a Bologna 2023

Stasera, dalle 21 sul palco dell'Unipol Arena di Bologna, i Blink 182 si esibiranno per la prima e unica data del 2023 in Italia. Oltre due ore di musica, tra hit del passato come I Miss You e inediti del nuovo album in arrivo, One more time…, il prossimo 20 novembre, come More than you know ed Edging. Ecco la scaletta che i Blink-182 potrebbe cantare a Bologna.