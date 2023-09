Perché i Blink-182 hanno interrotto il loro tour con Travis Barker: “In pericolo la vita di mio figlio” Sono stati resi noti i motivi dell’urgente “problema familiare” che aveva portato i Blink 182 a interrompere il loro tour europeo: ecco perché Travis Barker è volato negli Stati Uniti.

A cura di Vincenzo Nasto

Travis Barker, foto di Manny Carabel per Getty Images

Nelle scorse ore, nelle storie del profilo ufficiale Instagram dei Blink-182 era apparso un messaggio che annunciava la cancellazione degli show di Dublino, Glasgow e Belfast. Il motivo era legato alla partenza del batterista Travis Barker, che per motivi familiari sarebbe dovuto ritornare negli Stati Uniti. Un "urgente problema" che aveva subito mosso preoccupazioni sulle condizioni di Kourtney Kardashian e sulla salute della sua gravidanza. Su Twitter, il musicista aveva aggiornato. i suoi fan spiegando che il figlio aveva dovuto subire un intervento andato bene: "Dio è grande. Sono volato a casa per un intervento chirurgico d'urgenza pericoloso per la vita del nostro bambino e sono così grato che sia andato bene. Voglio dire grazie per tutto il supporto. Il tour riprende venerdì".

Infatti, lo scorso giugno, durante la prima tappa a Los Angeles del gruppo, Kourtney Kardashian aveva sorpreso il pubblico e il marito sul palco, sventolando un cartello con la scritta: "Travis, sono incinta". Due mesi dopo, la cancellazione delle date del tour sono proprio legate alla gravidanza di Kardashian, che nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram un aggiornamento delle sue condizioni.

Nel post su Instagram, in cui in una foto in bianco e nero vengono ritratte le mani di Barker con quella della donna, Kardashian ha raccontato di ciò che è accaduto nella sua quarta gravidanza: "Sarò per sempre grato ai miei incredibili medici per aver salvato la vita del nostro bambino. Sarò eternamente grata a mio marito che è corso al mio fianco dal tour per stare con me in ospedale e prendersi cura di me, mia roccia. E a mia madre, grazie per avermi tenuto la mano in tutto questo. Avendo avuto tre gravidanze davvero facili in passato, non ero preparata alla paura di precipitarmi in un intervento chirurgico urgente sul feto. Penso che nessuno che non abbia vissuto una situazione simile possa iniziare a comprendere quella sensazione di paura. Ho una comprensione e un rispetto completamente nuovi per le mamme che hanno dovuto lottare per i loro bambini durante la gravidanza".

Leggi anche Kylie Jenner e Travis Scott hanno cambiato nome al secondo figlio 16 mesi dopo la nascita

È stato quindi un intervento d'urgenza al feto la causa del ritorno in patria del batterista, un'ipotesi dapprima non presa in considerazione dai fan dell'influencer statunitense: anzi, le foto d'archivio apparse sul sui profilo, lasciavano pensare alla nascita del bambino, che avrebbe richiamato negli Stati Uniti Barker. Proprio lo stesso batterista era apparso ieri, oltre sui suoi profili social in preghiera, sul profilo TikTok del figlio Landon in un video, che aveva suscitato le polemiche del pubblico nei commenti. Nel frattempo Barker, insieme ai Blink-182 ripartirà con il tour il prossimo 8 settembre in Belgio, ad Anversa: la band arriverà anche in Italia il prossimo 6 ottobre a Casalecchio del Reno.