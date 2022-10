I Blink182 tornano in tour con la formazione originale, si emoziona anche Fedez: “Piango” I Blink182 annunciano il loro ritorno discografico e live con un concerto che terranno anche in Italia. Tra gli entusiasti anche Fedez, fan storico della band.

I Blink182 hanno annunciato il ritorno in formazione originale con un nuovo album e un nuovo tour mondiale. Una notizia che farà felici i fan della band e i nostalgici del punk rock anni '90 di cui la band ha segnato un pezzo importante: iconico il video di "What's My Age Again?", in heavy rotation su MTV a cavallo tra gli anni 90 e il 2000. La band jha annunciato il ritorno con un video in cui fan di qualsiasi età commentano l'ipotetico ritorno della band che torna veramente con la formazione originale. I fan, quindi, potranno rivedere sul palco Tom DeLonge, Mark Hoppus e Travis Barker che suoneranno anche in Italia. E a proposito d'Italia è subito arrivato l'entusiasmo di Fedez, da sempre fan della band.

Il "blink-182 Tour 2023", infatti, arriverà in Italia il prossimo venerdì 6 ottobre 2023 quando la band salirà sul palco dell’Unipol Arena di Bologna. Ad aprire il concerto The Story So Far, gruppo pop punk statunitense. I biglietti per la data bolognese saranno disponibili in anteprima su My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 13 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di lunedì 17 ottobre sui siti ufficiali di Ticketmaster, Ticketone Vivaticket. I prezzi variano dagli 85€ + prevendita per il Pit passando per i 60 del parterre, fino ai 50 della Tribuna Sud, con la possibilità di acquistare anche pacchetti vip da 148€ fino a 200€

Tra i messaggi di entusiasmo dei fan della band è arrivato anche quello di Fedez che su Instagram ha ripostato nelle storie il video di annuncio della reunion con la scritta "Piango". E i fan del rapper milanese sanno quanto i Blink lo abbiano influenzato. Lo scorso maggio, subito dopo l'operazione subita a causa del tumore, Fedez si era emozionato per l'incontro con Mark Hoppus: i due, infatti, si erano incontrati a Milano e avevano trascorso qualche giorno assieme, con le rispettive famiglie. Hoppus regalò anche un ciondolo importante al cantante italiano: "Credo sia la serata più assurda della mia vita. Chi mi conosce sa quanto sono fan dei Blink 182, uscire a cena con Mark Hoppus dei Blink già era un sogno, però diciamo che oggi ha assunto un significato diverso perché io e Mark ci siamo scritti da quando ho scoperto di avere il tumore visto che anche lui ha avuto un'esperienza simile e dal giorno prima dell'operazione ci siamo scritti e oggi ci siamo visti a cena e mi ha voluto regalare questo ciondolo, questa spilla, che hanno solo lui Tom DeLonge e Travis Barker e mi ha voluto donare la sua e vi confesso che ho pianto come un bambino".

L'ultimo album in studio della band è quello del 2019 "Nine": "Abbiamo lavorato perché quest’album fosse diverso, non è successo per caso”, afferma Mark Hoppus “volevamo metterci alla prova, essere una band che non si muove solo all’interno di uno schema, passando dal punk all’hip hop, alla dance, al metal. Chi se ne frega dei generi, non interessano più a nessuno, la gente vuole ascoltare cose eccitanti, noi vogliamo suonare cose eccitanti, e così è stato. Ci sembrava stupido restare chiusi nella nostra scatola, in un momento in cui ci sono così tante cose diverse in giro, così tanti suoni, stili, possibilità, idee. E abbiamo pensato che saremmo stati molto più felici se non avessimo fatto una sola cosa".