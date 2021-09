La nuova canzone di Fedez è una dedica a Chiara Ferragni: “Meglio del cinema” Si chiama “Meglio del cinema” il prossimo singolo di Fedez, il rapper milanese che sta per tornare col suo nuovo album. La canzone, dedicata alla moglie Chiara Ferragni, uscirà il prossimo 24 settembre in radio e in streaming e segue “Mille”, il tormentone estivo che Fedez ha condiviso con Orietta Berti e Achille Lauro.

A cura di Francesco Raiola

Si chiama "Meglio del cinema" il prossimo singolo di Fedez, il rapper milanese che sta per tornare col suo nuovo album. La canzone uscirà il prossimo 24 settembre in radio e in streaming e segue "Mille", il tormentone estivo che Fedez ha condiviso con Orietta Berti e Achille Lauro, diventando il tormentone estivo del 2021. Fedez aveva annunciato novità tramite i suoi social e oggi nel comunicato stampa specifica che questa nuova canzone è dedicata proprio a Chiara Ferragni, imprenditrice, nonché sua moglie, chiudendo il cerchio che si era aperto quando pubblicò "Vorrei ma non posto", che conteneva la frase "Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John" che, come noto, li fece conoscere.

La canzone è quella che il cantante le ha dedicato in occasione del terzo anniversario di matrimonio, quando gliela cantò al tramonto su una piattaforma galleggiante sul lago di Como, accompagnati dal pianista Alessandro Martire. La canzone segna il ritorno del cantante da solista, dopo le collaborazioni di Mille e quella di "Chiamami per nome", la canzone in cui ha duettato con Francesca Michielin portandola al festival di Sanremo 2021 e classificandosi al secondo posto. Nei mesi scorsi, Fedez aveva già pubblicato altri singoli di successo, scritti con la collaborazione, tra gli altri, di Dargen D'Amico, da "Bella storia", passando per "Bimbi per strada" e "Problemi con tutti".

Nelle scorse settimane, in effetti, Fedez aveva annunciato la fine della registrazione del disco. Lo aveva fatto con alcune storie, prima spiegando di essere in procinto di andare in studio a chiudere le ultime canzoni e poi, definitivamente, con una foto di Vittoria in cui scriveva "Papà ha finito il disco". Nei prossimi giorni, quindi, probabilmente avremo maggiori informazioni sul progetto, capendo se i vecchi singoli ne faranno parte e se e quali singoli ci saranno.