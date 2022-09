La corsa infinita e il ritorno di Britney Spears: il video di “Hold Me Closer” con Elton John A sei anni dal suo ultimo brano, Britney Spears è ritornata con Elton John nel singolo “Hold Me Closer”: 66 milioni di stream e adesso il video ufficiale.

A cura di Vincenzo Nasto

Britney Spears, Elton John, foto di Michael Kovac per Getty Images

63 milioni di ascolti in un mese su Spotify: riflettere sui numeri raggiunti da "Hold Me Closer", il nuovo singolo di Elton John in compagnia di Britney Spears, è diventato un atto dovuto. Anche e soprattutto, perché a quasi 30 giorni dalla sua uscita, nelle ultime ore è stato dato un video ufficiale a un brano che ne aveva bisogno, per esprimere i colori della sua musica, e per dare il degno saluto al ritorno, a sei anni dall'ultimo brano, di Britney Spears. L'esperimento di Sir Elton John, dopo il tentativo con Dua Lipa lo scorso anno, raggiunge il suo compimento più alto: riportare una delle protagoniste degli anni 2000 nella scena musicale, accompagnandola in questo percorso di riabilitazione al successo. "Hold Me Closer" corre su questa rotta, e la scelta di non comparire nel video ufficiale per i due artisti, sottolinea ancora di più la ricerca di non attrarre attraverso il proprio aspetto, ma la propria voce.

Il successo di Hold Me Closer

"Hold Me Closer" è la luce di Britney Spears, il suo ritorno faticoso, i suoi dubbi, la sua vivace e ingenua voglia di musica che si scontra con il mondo esterno, intorpidito ancora dai 13 anni di conservatorship che hanno irrimediabilmente influenzato il suo racconto musicale. Accanto a lei, Sir Elton John, paladino di un passato in cui le difficoltà e l'alcol avevano inizialmente influito sulla sua carriera, ma che poi ha saputo ribaltare, diventando traino anche per gli altri. "Hold Me Closer" è tutto questo, nato dall'idea del marito del cantante, David Furnish, che ha consigliato a Elton John di perseguire la strada Spears: "Mi disse che sarebbe stato meraviglioso farlo con Britney questo pezzo. In molti credevano non potesse più cantare, e invece è stata incredibile. Quando ha cominciato a cantare, ero elettrizzato".

La location del video e il regista di As It Was di Harry Styles

E per il video, Elton John e Britney Spears non hanno lasciato niente al caso: il regista scelto è stato Tanu Muino, volato a Città del Messico con un gruppo di ballerini. Una decisione che lascia poco spazio alle interpretazioni, anche perché Muino aveva diretto nel recente passato due video-capolavoro: "As It Was" di Harry Styles e "Montero" di Lil Nas X. Come dichiarato dallo stesso regista, il suo sogno era girare un video con Britney Spears: "Dopo aver visto Slave For You (brano del 2001 di Britney Spears) , ho deciso che volevo diventare un regista di video. Elton John invece, è un'icona con cui io e il mondo siamo cresciuti. Dovendo girare questo video, sapevo che ci sarebbero state molte aspettative emotive per il pubblico e i fan".

La vivacità dei colori e il ritorno di Britney Spears

"Con questa responsabilità, dovevo fare qualcosa di diverso e di inaspettato. La grafica doveva essere diversa. Il ballo doveva essere lungimirante per alzare le sopracciglia e rendere orgogliosi Elton e Britney". E così è stato. Muino ha deciso, in collaborazione con Britney Spears ed Elton John di non far comparire i due artisti nel video ufficiale, ma di volare a Città del Messico per farsi inondare dai colori e dal caos della città. Il rosa si scontra con il nero, il giallo degli abiti dei ballerini con il verde del panorama che inonda la telecamera: è un'energia inarrestabile, di pezzi che ritrovano la propria collocazione, una metafora che indica il ritorno, attraverso una corsa infinita, di Britney Spears.