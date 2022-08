Elton John su Britney Spears e Hold Me Closer: “Era distrutta perché era stata tradita in passato” Il ritorno musicale di Britney Spears affidato alle cure di Sir Elton John: da poche ore è stato pubblicato il nuovo singolo “Hold Me Closer”.

A cura di Vincenzo Nasto

Britney Spears, Elton John, foto di Michael Kovac per Getty Images

Ci son voluti 13 anni per la fine della sua conservatorship e l'aiuto di Sir Elton John per riportare davanti a un microfono una delle artiste generazionali, reginetta degli anni 2000: Britney Spears. La cantante, a sei anni dall'uscita dell'ultimo album "Glory" e a pochi mesi dal suo matrimonio con Sam Asghari, si è rimessa in gioco, con un'ospite speciale come Sir Elton John in "Hold Me Closer". Una connessione nata dall'esigenza di uscire da posti bui, come fu l'alcol 32 anni fa per l'artista britannico e la conservatorship durata 13 anni per la popstar americana. Un percorso in cui il mentore ha accompagnato nelle fasi più difficili la cantante, quando i dubbi sulla pubblicazione del singolo diventavano sempre più grandi. Alla fine l'esplosione è avvenuta, Britney Spears è ritornata ed è come se non fosse mai andata via.

La genesi del brano

"Hold Me Closer" nasce dall'esigenza, come rivelato Elton John in un'intervista al Guardian, di voler regalare un brano estivo ai propri fan, momenti di leggerezza che negli anni scorsi hanno visto protagonista anche Dua Lipa. Quest'anno, anche grazie al marito David Furnish, la scelta è ricaduta su Britney Spears: "Ha detto che sarebbe stato meraviglioso per Britney Spears farlo. In molti dicevano di non credere che potesse cantare ancora. Io ho risposto che lei era incredibile quando ha iniziato, quindi pensavo che potesse farlo ancora. E lei lo ha fatto, ed ero così elettrizzato da come ha cantato". La registrazione di "Hold Me Closer" sarebbe dovuta avvenire a Londra, negli studi di John, ma Spears, impegnata ancora nella luna di miele, ha concordato per un volo a Los Angeles, nello studio del producer Andrew Watt.

La registrazione e le difficoltà nella pubblicazione

Come rivelato dallo stesso Watt, tutti erano elettrizzati dall'idea di registrare questo brano. Il momento perfetto è stato il primo incontro tra di loro in studio, dove la prima domanda tra i due artisti è stata sulle preferenze musicali: "Britney ha rivelato come Elton John sia stata una delle sue ispirazioni negli anni più difficili della sua carriera". Poi il ritorno al microfono, la sorpresa per una voce che non è mai andata via e la voglia di far ballare il pubblico, in un'estate che ci ha regalato dischi come "Honestly, Nevermind" di Drake, ma soprattutto "Renaissance" di Beyoncé. Le difficoltà sono arrivate dopo, quando Spears aveva bisogno di essere convinta che pubblicare il brano fosse la cosa giusta da fare, dopo il tweet del 25 agosto: "È stata via così tanto tempo. C'era molta paura perché è stata tradita così tante volte e non è stata ufficialmente sotto gli occhi del pubblico per così tanto tempo. Le abbiamo tenuto la mano durante l'intero processo, rassicurandola che tutto sarebbe andato bene".

L'unione tra Elton John e Britney Spears

Oltre alle doti canore e alle incredibili carriere avute da Sir Elton John e Britney Spears, a unire i due artisti ci sono sicuramente le difficoltà che hanno dovuto affrontare. Dai problemi con l'alcol per l'artista britannico, ai 13 anni di tutela legale appena terminati da parte della popstar americana. Proprio John ha affermato quanto l'industria discografica influenzi la vita degli artisti, come aveva fatto in passato con lui e ha sottolineato le similitudini tra lui e Britney Spears: "È difficile quando sei giovane. Britney era distrutta a un certo punto della sua carriera. Io ero a pezzi quando sono diventato sobrio. Ero in un posto terribile. Ho passato quella sensazione di rottura ed è orribile. E fortunatamente, sono sobrio da 32 anni e sono gli anni più felici che abbia mai vissuto. Ora ho l'esperienza per poter dare consigli alle persone e aiutarle perché non voglio vedere artisti in un luogo buio. Uno può anche pensare che molti artisti abbiano molta autostima ma non è così, ed è per questo che saliamo sul palco e riceviamo gli applausi, e poi usciamo dal palco e torniamo al punto di partenza".

Britney Spears, Elton John, foto di comunicato stampa

Il testo di Hold Me Closer

I saw you dancin' out the ocean

Running fast along the sand

A spirit born of earth and water

Fire flying from your hands

Hold me closer, tiny dancer

Count the headlights on the highway

Lay me down in sheets of linen

You had a busy day today

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

There are caravans we follow

Drunken nights in dark hotels

When chances breathe between the silence

When sex and love no longer gel

Hold me closer, tiny dancer

Count the headlights on the highway

Lay me down in sheets of linen

You had a busy day today

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

Hold me closer

La traduzione di Hold Me Closer

Ti ho visto ballare nell'oceano

Correre veloce lungo la sabbia

Uno spirito nato dalla terra e dall'acqua

Fuoco che vola dalle tue mani

Tienimi più vicino, piccola ballerina

Conta i fari in autostrada

Stendimi su lenzuola di lino

Hai avuto una giornata impegnativa oggi

Tienimi più vicino

Tienimi più vicino

Tienimi più vicino

Tienimi più vicino

Ci sono roulotte che seguiamo

Notti ubriache in alberghi bui

Quando le possibilità respirano tra il silenzio

Quando il sesso e l'amore non geleranno più

Tienimi più vicino, piccola ballerina

Conta i fari in autostrada

Stendimi su lenzuola di lino

Hai avuto una giornata impegnativa oggi

Tienimi più vicino

Tienimi più vicino

Tienimi più vicino

Tienimi più vicino