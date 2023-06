Kate Bush e la sua Running up that hill hanno raggiunto un miliardo di stream su Spotify Kate Bush ha conquistato il suo primo miliardo su Spotify: la sua Running up that hill ha raggiunto e superato quel traguardo. Il successo del brano, anche grazie alla serie Netflix Stranger Things.

A cura di Vincenzo Nasto

Kate Bush, foto di LaPresse

Il momento magico di Kate Bush sembra non spegnersi e nelle scorse ore, la cantante britannica, ha celebrato il suo primo "miliardo" su Spotify. La sua Running up that hill, inclusa nell'album Hounds of love, ma soprattutto nella serie tv targata Netflix Stranger Things, ha raggiunto quel traguardo in soli 18 mesi. Una notizia che anche l'autrice, quasi sempre lontana dai riflettori, ha voluto celebrare con un messaggio sul suo sito web: "Un miliardo di flussi! Vedo l'immagine di un fiume che improvvisamente straripa e diventa molti, molti affluenti, un miliardo di corsi d'acqua nel loro cammino verso il mare. Ognuno di questi flussi è uno di voi. Grazie! Grazie mille per aver inviato questa canzone in un viaggio così incredibilmente sorprendente. Sono sbalordita. Kate". Nel frattempo, lo scorso marzo, la cantante è entrata a far parte della Rock and Roll Hall of Fame, insieme a George Michael, Rage Against the Machine, Willie Nelson, Sheryl Crow, gli Spinners e Missy Elliott, la prima rapper donna ad essere inserita.

Running up that hill raggiunge un miliardo su Spotify, dopo averlo raggiunto su TikTok

Spotify, nelle scorse ore, ha ufficializzato la sua nuova placca da un miliardo: questa volta, a riceverla, sarà la cantante britannica Kate Bush. Autrice di singoli come Wuthering Heights, nel 2021 ha visto risorgere la sua Running up that hill, grazie al coinvolgimento del brano nella colonna sonora della serie Netflix Stranger Things. Il brano era stato utilizzato anche come strumento nella narrazione del personaggio di Max, interpretato da Sadie Sink, con cui riusciva a scappare dalla morte provocatole dal Numero 001. Il brano, contenuto nell'album Hounds of love, ha avuto una crescita spropositata, legata principalmente alla viralità raggiunta nel pubblico della serie, e successivamente da tutti i creator su TikTok, dove la canzone ha raccolto oltre due miliardi di visualizzazioni per tutti i video con il singolo in sottofondo. Adesso, raggiunto anche il miliardo di stream su Spotify, sembra che il cerchio di Running up that hill possa chiudersi.

La metafora del flusso d'acqua e l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame

La stessa autrice britannica ha rivelato in più interviste concesse nello scorso anno di non aspettarsi un successo del genere per un brano uscito oltre 35 anni fa. Una felicità che ha voluto mostrare ai propri fan anche sul suo sito web, dove ha lasciato una piccola testimonianza con una metafora legata al corso dell'acqua: "Un miliardo di flussi! Vedo l'immagine di un fiume che improvvisamente straripa e diventa molti, molti affluenti, un miliardo di corsi d'acqua nel loro cammino verso il mare. Ognuno di questi flussi è uno di voi. Grazie! Grazie mille per aver inviato questa canzone in un viaggio così incredibilmente sorprendente. Sono sbalordita. Kate". Parole simili a quelle pronunciate sul palco per l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame lo scorso marzo: "È qualcosa che non avrei mai pensato sarebbe successo. Grazie mille a tutti coloro che mi hanno votato. Significa molto per me, è un grande onore. Ora, come parte della cerimonia di iniziazione, vengo a sapere della stretta di mano segreta, ce n'è una, giusto?".