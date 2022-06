Kate Bush record negli Usa grazie a Stranger Things: “Una nuova vita grazie ai giovani” Kate Bush si è detta felice per l’esplosione della sua Running up the hill, in top 10 nelle classifiche Usa grazie all’inserimento del brano in Stranger Things.

A cura di Francesco Raiola

Continua il volo di "Runn9ng up the Hill", la canzone di Kate Bush inclusa nella nuova stagione di Stranger Things. Il brano, singolo del 1985, incluso nell'album della cantante inglese "Hounds of love", infatti, vola negli Stati Uniti dove ha raggiunto l'ottava posizione nella Billboard 1200, ovvero la classifica dei singoli, toccando il suo apice. Precedentemente, infatti, la posizione massima raggiunta dalla canzone fu il 30° posto del 1985, alle spalle di "Separate Lives" di Phil Collins e Marilyn Martin e "We Built This City" degli Starship. In generale è anche la prima volta che un singolo della cantante inglese tocca la top 10 di questa classifica, a dimostrazione di come serie e viralità dei social possano ancora oggi portare alla scoperta di pezzi del passato. Al momento la posizione numero uno è ancora occupata da "As it was" di Harry Styles.

Nei giorni scorsi, proprio Kate Bush, non solita a dichiarazioni pubbliche, ha spiegato che il suo sì all'inserimento della canzone nella colonna sonora è dovuto anche alla sua passione per la serie di Netflix. In una nota stampa postata sul suo sito ufficiale, infatti, la cantante britannica, autrice di canzoni come "Wuthering Heighs" e "Babooshka" ha scritto: "Potreste aver sentito che la prima parte della nuova fantastica e avvincente serie di ‘Stranger Things' è stata recentemente messa a disposizione su Netflix. Contiene la canzone ‘Running Up That Hill' che sta ricevendo una nuova prospettiva di vita dai giovani fan che amano lo spettacolo – lo adoro anche io!".

E ha concluso con il suo amore per Stranger Things e la felicità per il ritorno in classifica: "Per questo motivo, Running Up That Hill è in classifica in tutto il mondo ed è entrato nella classifica del Regno Unito al numero 8. È tutto davvero eccitante! Grazie mille a tutti coloro che hanno supportato la canzone. Aspetto con il fiato sospeso il resto della serie a luglio". La responsabile musicale della serie, Nora Felder spiegò come hanno chiesto a Bush di inserire la canzone: "Mi sono seduta con un mio collaboratore e ho preparato tutte le scene, sceneggiate per l'uso delle canzoni che sapevamo a quel punto. Conoscendo la sfida, abbiamo provveduto a creare descrizioni elaborate che fornissero quanto più contesto possibile in modo che Kate e il suo gruppo avessero una piena comprensione degli usi del brano". E Bush ha detto sì, dando vita a questa onda lunga di ascolto.