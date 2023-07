Gli album e i singoli più venduti nel 2023 fino a ora: Geolier e Lazza in testa La FIMI ha pubblicato le classifiche dei singoli e degli album più venduti e ascoltati nella prima metà del 2023: Geolier è primo tra gli album, Lazza tra i singoli.

A cura di Redazione Music

Geolier ha l'album più venduto di questo inizio 2023 grazie a "Il coraggio dei bambini – Atto II", mentre a "Cenere" di Lazza va il titolo di canzone più ascoltata. La FIMI ha svelato quelli che sono gli album e i singoli più venduti nella prima metà del 2023, confermando quello che è l'andamento di questi ultimi anni, con tanto urban, rare donne ancora più rari stranieri, almeno tra gli album. Si conferma anche l'importanza numerica sempre più forte del Festival di Sanremo che occupa metà della top 10 dei singoli e anche qui spinge sul pedale dell'autarchia, con tre sole canzone straniera nelle prime venti posizioni, con il producer argentino Bizarrap presente con due canzoni e con Miley Cyrus.

Gli album più ascoltati nel 2023

Tra gli album (fisico + download + streaming premium) al primo posto, quindi, c'è Geolier con "Il coraggio dei bambini – Atto II", a cui segue Lazza con "Sirio", che era già stato il disco più ascoltato nel 2022, mentre in terza posizione troviamo Marco Mengoni con "Materia (Prisma)", terzo capitolo del progetto "Materia". Un terzo posto conquistato proprio perché il progetto prevede che siano conteggiati gli ascolti del 2023 delle canzoni di tutti e tre gli album (e le rispettive vendite, ovviamente) per quello che tecnicamente si definisce gruppaggio. In quarta posizione c'è "Madreperla" di Guè, seguito da Milano Demons di Shiva, quinto. Sesto è "La Divina commedia" di Tedua, che conquista questa posizione nonostante sia uscito solo un mese fa, conquistando, però, quattro primi posti consecutivi, mentre in settima c'è"Alba" di Ultimo, seguito da "Rave, Eclissi" di Tananai, "Fake News" dei Pinguini Tattici Nucleari e "Rush!" dei Maneskin.

I singoli più ascoltati nel 2023

La classifica dei Singoli (download + streaming premium) ha un podio totalmente sanremese, a conferma del trend dello scorso anno. La classifica di questa prima metà del 2023 non segue pedissequamente quella dell'Ariston, però, visto che questa volta in testa c'è "Cenere" di Lazza, seguito da "Due vite" di Marco Mengoni e "Supereroi" di Mr.Rain. Anche la quarta posizione è ad appannaggio della kermesse condotta da Amadeus, con "Tango" di Tananai che si mette alle spalle la hit di Bizarrap e Quevedo che supera "Gelosa", esordio di Finesse con i feat di Shiva, Sfera Ebbasta e Guè, "Il bene nel male" di Madame, che chiude i sanremesi in Top 10. In ottava posizione si rivede Miley Cyrus con "Flowers" mentre chiudono le prime dieci posizioni "Cookies ‘n Cream" di Guè, con Anna e Sfera e "Origami all'alba" di Matteo Paolillo.

Solo Elodie tra le cantanti in top 20

Ci sono alcuni dati che sorprendono, come la presenza di Tedua, il cui ultimo album è uscito un mese fa, che vola già in sesta posizione, mentre non sorprende la rara presenza di album di artiste nelle prime posizioni. L'unica in top 20 è "Ok. Respira" di Elodie, mentre per trovarne altre in top 30 bisogna vedere la doppietta Madame e Rose Villain, rispettivamente alle posizioni 21 e 22 con L'amore" e "Radio Gotham". Lo streaming, in generale, ha aiutato la crescita dei volumi del 17,3% con oltre 35 miliardi di stream nella prima metà del 2023 mentre registra una lieve flessione il segmento del fisico, in calo del 2,7%, seppure il vinile continui a segnare una crescita vicina al 10%. Fimi fa anche sapere che "in termini di certificazioni, il primo semestre 2023 chiude con un totale complessivo di 544 titoli tra oro, platino e multiplatino, di cui 95 Album e 449 Singoli".