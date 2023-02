Karol G ritorna con il malinconico Mañana Será Bonito: all’interno anche Shakira in TQG La stella colombiana Karol G è ritornata con il suo nuovo album Mañana Será Bonito: all’interno anche il brano TQG con Shakira.

A cura di Vincenzo Nasto

Shakira e Karol G, foto di Comunicato Stampa

Karol G è ritornata con il suo nuovo album Mañana Será Bonito: la cantante colombiana è uno dei punti di riferimenti della latin music nel mondo, come dimostrato anche nel 2022 con Provenza, uno dei singoli che ha anticipato il progetto. Il brano è stato il più visto su Vevo nel 2022 con oltre 627 milioni di visualizzazioni, ma è solo una delle sorprese del nuovo album delal cantante colombiana. Una delle più visibili è sicuramente la collaborazione con la connazionale Shakira in TQG, che sta per Te Quedo Grande, in italiano "Troppo grande per te": il singolo è stato accompagnato anche dal video ufficiale che in meno di cinque ore, ha quasi raggiunto i quattro milioni di visualizzazioni.

Le produzioni dell'album Mañana Será Bonito

Un progetto più intimo, come ha rivelato la stessa Carolina Giraldo Navarro, il vero nome di Karol G: un album da 17 tracce, oltre 50 minuti di musica che per la prima volta la cantante ha cercato di aprire a nuovi universi musicali. Basti pensare alla presenza nelle produzioni di Ovy on the Drums, Linda Goldstein, ma soprattutto Finneas: si tratta del fratello di Billie Eilish, un producer che può vantare otto Grammy Awards. Una piccola chicca del progetto è sicuramente Carolina, una canzone che sembra ritornare da un passato aureo, anche grazie all'interpolazione del brano Morenamia di Miguel Bosè, pubblicato nel 2002.

Karol G e Shakira insieme nella traccia TQG

Dalle produzioni alle collaborazioni del progetto: Mañana Será Bonito è un progetto che ricerca le radici latine del passato, anche della dancehall, ma si affida anche ai nuovi interpreti della musica reggaeton. Da una parte possiamo osservare la presenza di Shakira in TQG, in cui vengono ripresi i suoni del reggaeton anni 2000: il racconto sulla separazione dai loro partner dopo la storia finita male è il timbro d'autore dopo il successo del Bzrp Music Sessions, Vol. 53 contro Piqué. Dall'altra le nuove stelle Quevedo, anche lui in ascesa dopo il Bzrp Music Sessions, Vol. 52 e Romeo Santos, senza dimenticare Justin Quiles, protagonista Ojos Ferrari. A chiudere il cerchio, il re della dancehall Sean Paul, che ritorna in uno dei progetti internazionali più riconosciuti nella traccia Karmika, con la presenza di Bad Gyal.

La nuova direzione di Karol G

L'abilità vocale di Karol G in Mañana Será Bonito fanno un passo in avanti, anche grazie a nuovi tappeti musicali, con innesti caraibici, come quelli prodotti da Ovy on the Drums. Il racconto della cantante colombiana, protagonista nel 2022 del Coachella Festival, sembra più maturo e indirizzato, anche se non mancano le hit sensuali come X Si Volvemos o Dañamos la Amistad. A prendersi però lo scettro dell'album, non può essere che Pero Tù: il brano che vede la collaborazione di Quevedo mostra il registro vocale di Karol G in tutta la sua interezza, e insieme a esso anche la malinconia che traspare in tutto il progetto.