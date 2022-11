Testo e traduzione di BZRP Music Sessions 52, Quevedo firma il suono latino in tendenza su TikTok Dopo Nathy Peluso e Morad, il format “BZRP Music Sessions” sforna un’altra hit da TikTok: si tratta di “BZRP Music Sessions 52” con lo spagnolo Quevedo.

Oltre 354 milioni di visualizzazioni per "BZRP Music Sessions 52" su YouTube e i numeri sono destinati a salire, osservando anche il potenziale del brano del producer argentino Bizarrap e del rapper delle Canarie Quevedo su TikTok Italia, dove è stabilmente tra le 10 canzoni più utilizzate nelle ultime settimane. I creator italiani, come Martina Dell'Anna, hanno usufruito del singolo in più di 50mila video, con oltre 70mila video totali con il brano in sottofondo sulla piattaforma cinese. Tutto nasce dal format "BZRP Music Sessions", che ha ormai superato le 50 puntate, registrando oltre 16 milioni di iscritti sul canale del producer argentino. Solo pochi mesi fa, era stata la cantante Nathy Peluso a mettersi in evidenza sul canale, pubblicando la session numero 38, da oltre 150 milioni di streaming. Con Quevedo, Bizzarrap raggiunge la sesta sessione con un artista spagnolo, ma soprattutto la quarta con un cantante delle Canarie, tra i luoghi più interessanti nell'evoluzione del rap spagnolo.

Il significato di BZRP Music Sessions 52

Non hanno lasciato nulla al caso, e forse è stata proprio questa la mossa vincente di Quevedo, rapper delle isole Canarie e Bizzarrap, producer e creator argentino, che attraverso il format "BZRP Music Sessions", è diventata una delle figure fondamentali della musica latina. L'esperimento di unire il suono urban proveniente dall'America Latina ad alcuni dei migliori artisti europei, ha portato in soli tre anni a oltre 50 episodi, con protagonisti conosciuti anche in Italia come Morad, ma anche l'argentino Duki e il francese MHD. Non abbandona le radici nella produzione del singolo con Quevedo, un brano che unisce il suono malinconico della produzione al racconto di una notte di fuga, tra il rapper e la sua fiamma di Buenos Aires. Il suono più utilizzato su TikTok recita: "E siamo partiti in prima, abbiamo iniziato in prima e abbiamo parlato fino alle 3. Twerka tutta la notte e ci addormentiamo alle dieci, sto pregando Dio di ripeterlo di nuovo".

Il testo di BZRP Music Sessions 52

Llegué al club con el combo

Rápido la vi lejos

Se pintaba los labios

Y la copa como espejo

Se acercó poco a poco

Y yo queriendo que me baile

Luego me dijo

"Vamos, que te enseño Buenos Aire'"

Y nos fuimos en una

Empezamo' a la una

Y con la nota rápido

Nos dieron las tre'

Perreamos toda la noche

Y nos dormimo' a las die'

Ando rezándole a Dios

Pa' repetirlo otra ve'

Y nos fuimos en una

Empezamo' a la una

Y con la nota rápido

Nos dieron las tre'

Perreamos toda la noche

Y nos dormimo' a las diez

Ando rezándole a Dios

Pa' repetirlo otra ve'

Dime, beba

Fecha y hora y te paso a buscar

Yo le llego adonde los demás

Tú sabes que no le llegan

Ruido de botellas de champán

De las copas al brindar

Pero solo escucho cómo late

Mi corazón cuando veo ese cuerpo ‘e escaparate

El traje combina con la Mercede' Granate

No hay otro por más que ellos traten (yeah)

Quédate

Que las noches sin ti duelen

Tengo en la mente las pose'

Y todos los gemido'

Que ya no quiero nada

Que no sea contigo

Quédate

Que las noches sin ti due-e-e-e-len

Tengo en la mente las pose'

Y todo lo que hicimo'

Que ya no quiero nada

Que no sea contigo

Dale, guacha, suelta (suelta)

Vente pa' Canaria' sin el equipaje

Y sin viaje de vuelta

Por la isla te vo'a dar una vuelta

Bebé, solo avisa

El sábado teteo, el domingo misa

Estoy a ver si me garantiza'

Que te me pegas como quien graba con Biza

Y vi salir a las amigas del party

Y ella se quedó

Mirándonos a los ojo'

No al reloj

Y nos fuimos en Uber al apartamento

En privado me pedía que le diera un concierto

Le dije que por meno' de un beso no canto

Y nos fuimos en una

Empezamo' a la una

Y con la nota rápido

Nos dieron las tre'

Perreamos toda la noche

Y nos dormimo' a las die'

Ando rezándole a Dios

Pa' repetirlo otra ve'Quédate

Que las noches sin ti duelen

Tengo en la mente las pose'

Y todos los gemido'

Que ya no quiero nada

Que no sea contigo

Quédate

Que las noches sin ti due-e-e-e-len

Tengo en la mente las pose'

Y todo lo que hicimo'

Que ya no quiero nada

Que no sea contigoBizarrap

Quevedo con el Biza, yeah-yeah-yeah

LPGC, you know

La traduzione di BZRP Music Sessions 52

(Danziamo tutta la notte e ci addormentiamo alle dieci)

Sono venuta al club con la combo, l'ho vista subito da lontano

Ha dipinto le sue labbra e il vetro come uno specchio

Si avvicinò a poco a poco e io volevo che ballasse

Poi mi ha detto: "Dai, lascia che ti mostri Buenos Aires"

E siamo partiti in prima, abbiamo iniziato in prima

E abbiamo parlato fino alle 3

Twerka tutta la notte e ci addormentiamo alle dieci

Sto pregando Dio di ripeterlo di nuovo

E siamo partiti in prima, abbiamo iniziato in prima

E abbiamo parlato fino alle 3

Twerka tutta la notte e ci addormentiamo alle dieci

Sto pregando Dio di ripeterlo di nuovo (Eh-eh, eh-eh, eh-eh)

Dimmi piccola

Data e ora e ti vengo a prendere

La raggiungo dove gli altri, sai che non arrivano a lei

Rumore di bottiglie di champagne dai bicchieri durante il brindisi

Ma sento solo come batte (Eh-eh, eh-eh)

Il mio cuore quando vedo quel corpo in vetrina

L'abito si abbina al granato della Mercedes

Non c'è nessun altro, non importa quanto ci provino (Sì)

Resta

Che le notti senza di te fanno male

Ho in mente le pose e tutti i gemiti

Che non voglio niente che non sia con te

Resta

Che le notti senza di te

Ho in mente le pose e tutto quello che ho fatto

Che non voglio niente che non sia con te

Dai, guapa, lasciati andare (lasciati andare)

Venuta alla Canaria senza il bagaglio e senza il viaggio di ritorno

In giro per l'isola ti darò un passaggio

Tesoro, fammi sapere

Il sabato ballo, la domenica la messa

Vado a vedere se mi garantisce

Che mi hai colpito come uno che registra con Biza

E ho visto gli amici lasciare la festa e lei è rimasta

Guardarsi negli occhi, non l'orologio

Uber nell'appartamento

In privato mi ha chiesto di fargli un concerto

Gli ho detto che per meno di un bacio non canto

E siamo partiti in prima, abbiamo iniziato in prima

E abbiamo parlato fino alle 3

Twerka tutta la notte e ci addormentiamo alle dieci

Sto pregando Dio di ripeterlo di nuovo

Resta

Che le notti senza di te fanno male

Ho in mente le pose e tutti i gemiti

Che non voglio niente che non sia con te

Resta

Che le notti senza di te

Ho in mente le pose e tutto quello che ho fatto

Che non voglio niente che non sia con te