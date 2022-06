Il testo e il significato di GHSBR, l’esordio musicale del Masseo e l’attacco ai TikToker Dopo la comparsata in “Meglio del cinema” di Fedez, il Masseo esordisce musicalmente con “GHSBR”: un attacco a tiktoker e all’ipocrisia del web italiano.

Una piccola comparsata in "Meglio del cinema" di Fedez, e poi finalmente il suo esordio musicale: "GHSBR" è il primo singolo dello youtuber Il Masseo, all'anagrafe Edoardo Magro, classe 1994. Secondo streamer di Twitch più seguito d’Italia dopo Pow3r, il Masseo è una delle personalità più influenti del web italiano, al centro di dinamiche interpersonali che lo hanno portato anche dietro i microfoni di Muschio Selvaggio, il podcast di Luis e Fedez, ma ritornando indietro nel tempo, il suo seguito è stato costruito attraverso lo streaming di Fifa, la simulazione di calcio digitale su consolle e pc. Il suo personaggio è diventato virale anche grazie al suo linguaggio, sempre in bilico tra il colorito e volgare, che negli anni gli è costato anche ban temporanei su Twitch. Nel frattempo, nelle ultime ore, il video ufficiale del suo primo singolo si trova sul podio dei brani in tendenza su YouTube, con oltre 460mila visualizzazioni.

Il significato di GHSBR

Come era accaduto per Nello Taver un anno fa, è arrivato il momento che uno dei personaggi più seguiti su YouTube partecipasse non solo a un video musicale, come in "Meglio del cinema" di Fedez, ma che presentasse il suo primo singolo. "GHSBR" del Masseo segue la scia dell'avatar digitale costruitosi da Edoardo Magro nella sua lunga campagna sul web, iniziata nel 2014 su YouTube e Twitch. Un brano in cui il titolo è una delle frasi più ricorrenti nei propri video del giovane creator, un'espressione dialettale veneta diventata un suo marchio di fabbrica. Come per Nello Taver, anche il Masseo segue la linea narrativa della denuncia dell'universo in cui abita, tra critiche a TikToker e a personalità del mondo del web che sposano cause pop ("Pagliaccio" di Marracash vi ricorda qualcosa?). Nel singolo possiamo trovare infatti: "Ecco, ecco un altro TikToker idiota non sa coniugare i verbi, come mai che parla a ruota e non ha interessi? Forse dovrebbe andare a scuola, ma sarebbe fuori luogo come un prepuzio in sinagoga". La seconda strofa si concentra sul potere della bestemmia sul web, un espediente utilizzato più volte dal creator per i propri video: "In inglese: body positivity, in italiano: putt***. Se sei un cesso, copriti come le donne afghane, bestemmio, bestemmio da non appena mi sveglio, non è che io l'offendo, sprono Dio a fare di meglio".

L'amicizia con Fedez

Tra i personaggi musicali più vicini al Masseo, troviamo Fedez. Tra i due, la vicinanza sui social è stata testimoniata più volte su YouTube, ma anche con due apparizioni in contenuti condotti da Fedez. Da una parte, è possibile osservare la sua apparizione in uno dei videoclip più visualizzati degli ultimi anni di Fedez: quello di "Meglio del cinema". Infatti, dal minuto 2.45, è possibile vedere una figura, un angelo dotato di aureola e ali e vestito solo con giacca, boxer, calze e scarpe, che si avvicina alla panchina su cui Fedez è seduto. Il Masseo, travestito da angelo, prima mette una mano sulla spalla del cantante, poi gli offre una scatola di macarons e infine gli mette il braccio intorno al collo. Più recentemente poi, il Masseo è stato protagonista di una delle puntate più seguite di "Muschio Selvaggio", il podcast condotto da Fedez e dallo YouTuber Luis Sal: la puntata ha collezionato oltre quattro milioni di visualizzazioni, anche grazie al confronto tra il Masseo e il giovane parroco Don Alberto.

Il testo di GHSBR

Bea ‘mori

Bilanciami il cazzo Junior ***

Oh ma ghe sboro

Dopo questa trovati un lavoro

Vorrei pisciarti in faccia e sulla polo

Cara aprimi la porta perché t'ho portato un dono

Dopo che sono venuto sai che scappo via al volo

Sulle tipe sono scettico

Questa tipa studia al Politecnico

Ci prova perché ho il portafoglio pieno

Scommetti fio' ha lasciato il tipo sudamericano

Perché a metterlo il cazzo veneto batte sempre il cazzo etnico (coco de wha)

Ecco, ecco un altro TikToker idiota non sa coniugare i verbi

Come mai che parla a ruota e non ha interessi?

Forse dovrebbe andare a scuola

Ma sarebbe fuori luogo come un prepuzio in sinagoga

Il pompino coperto non mi gusta

Come mangiare Quattro Salti in Padella assieme a tutta la busta

Vuoi qualcuno che consiglia, vuoi farla ingelosirla

Se te ciuccia teghe e beve il seme, allora è quella giusta

Io vi odio quando fate gli impegnati

Quando sposate cause per sentito dire, brutti ritardati

Voglio dire anch'io una frase fatta, infami

Dopo l'11 settembre non possiamo più incularci manco i cani

Oh ma ghe sboro

Dopo questa trovati un lavoro

Vorrei pisciarti in faccia e sulla polo

Cara aprimi la porta perché t'ho portato un dono

Dopo che sono venuto sai che scappo via al volo

Principesse sopra i social che ricercano attenzioni

Ma son tutte diverse se guardi nelle menzioni

In inglese: body positivity, in italiano: puttane

Se sei un cesso, copriti come le donne afghane

Bestemmio, bestemmio da non appena mi sveglio

Non è che io l'offendo, sprono Dio a fare di meglio

Tu che dici è un pericolo che i bimbi stiano in rete

Meglio mandarli in oratorio a farsi accarezzar dal prete (oidocroP)

Se tuo figlio poi ha la candida, fatti qualche domanda

Almeno avrebbe un senso prendere qualche condanna

Io uno stronzo come quello ammazzerei certo che sì

Mentre sogno crashi tutto in live su Twitch durante un'IRL

Anch'io mi sego sulla Diletta Leotta

Guarda Il Masseo che in diretta dirotta il jet che la trasporta

Non ce l'ho con te, scusami, cara

Ma almeno posso andarmene da fottutissima leggenda umana

Oh ma ghe sboro

Dopo questa trovati un lavoro

Vorrei pisciarti in faccia e sulla polo

Cara aprimi la porta perché t'ho portato un dono

Dopo che sono venuto sai che scappo via al volo

Mi son fatto pisciare in mano, ho ciucciato tutta la piscia, ahahah

Viva l'AIDS

Ah sbrega