“Meglio del cinema”, il nuovo video di Fedez è un inno all’amore in tutte le sue forme

A una settimana dall'uscita del nuovo singolo di Fedez, Meglio del cinema, dal 30 settembre è stato reso disponibile anche il video ufficiale. Nello spazio di 3 minuti e 37 secondi, il regista Daniele Bagolin ha messo in mostra una celebrazione della quotidianità di coppia in ogni suo aspetto, litigi e incomprensioni compresi. Il video di Meglio del cinema è soprattutto questo: una (volutamente) vistosa esaltazione dell'amore universale a 360 gradi in una salsa un po' hippie, un sentimento di ordine superiore che prescinde da genere, orientamento sessuale, età e condizioni economiche.

Meglio del cinema: l'inno d'amore di Fedez per Chiara Ferragni

Come vi avevamo anticipato, Meglio del cinema è stata presentata per la prima volta nella cornice suggestiva del lago di Como, in occasione del terzo anniversario del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni. La diffusione delle prime immagine su TikTok ha proiettato l'hashtag #vogliadifuturo ai vertici delle tendenze del social: quella stessa voglia di futuro che lega il rapper e l'imprenditrice. Versi semplici e e privi di livelli di lettura ulteriori, ma che risultano perfetti per una ballad destinata a diventare un tormentone; tuttavia, al testo un po' lapalissiano fa riscontro un video pieno di chicche, a partire da un piccolo sottotesto "politico".

Meglio del cinema: il mondo migliore immaginato da Fedez

Infatti, le immagini sembrano voler mettere in mostra un mondo più giusto, aperto e inclusivo, intersecando tutte le battaglie per i diritti civili portate avanti da Fedez negli ultimi anni, in particolare quella relativa all'approvazione del Ddl Zan. Il rapper è circondato da coppie che non provano alcun timore reverenziale nel dimostrare l'amore per il proprio partner: un amore che prescinde da genere, appunto, orientamento sessuale e condizioni economiche, quasi un po' psichedelico. Insomma: il tipo di mondo multicolore che il Fedez bambino scarabocchierebbe su un foglio di carta. Un'utopia ancora ben lungi dall'avverarsi ma, allo stesso tempo, un ideale a cui guardare per migliorare come persone, partner ed esseri umani. Il video è impreziosito dalla presenza del Masseo, una delle personalità digitali più affermate su piattaforme come YouTube e Twitch.