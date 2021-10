Il significato e la traduzione di Overpass Graffiti, i ricordi della prima relazione di Ed Sheeran A due giorni dalla pubblicazione di “=”, il nuovo disco di Ed Sheeran che segue il successo del 2019 “No.6 Collaboration Project”, il cantante inglese si è esibito in un Tiny Desk organizzato da NPR, anticipando un altro singolo. Si tratta di “Overpass Graffiti”, una ballad acustica in cui Sheeran racconta una relazione tossica del passato, che non potrà mai essere cancellata, come i graffiti sui cavalcavia.

Ed Sheeran durante un concerto a Parigi a settembre 2021 (ph Marc Piasecki/Getty Images For Global Citizen)

Ci stiamo avvicinando all'uscita di "=" (Equals), il nuovo album di Ed Sheeran, del prossimo 29 ottobre, e il cantante britannico ha fatto ascoltare un altro singolo in esclusiva durante il Tiny Desk di NPR: si tratta della traccia "Overpass Graffiti". Il brano segue la pubblicazione dei singoli "Bad Habits", "Visiting Hours" e "Shivers", avvicinandoci ancora di più alla definizione finale del nuovo progetto, che partirà in tour il prossimo 2022 ad aprile, per le prime quattro serate al Wembley Stadium di Londra. Il cantante non si è esibito da solo, ma è stato accompagnato dalla band capitanata dal polistumentista Adam Blackstone, che in passato ha accompagnato in tour artisti come Jay-Z, Eminem e Kanye West. Oltre ai propri brani, Sheeran si è esibito anche in una cover, assistita dal coro, di "Make It Rain" di Foy Vance artista da lui amatissimo. Il cantante nel frattempo, è ancora positivo al Covid-19.

Il significato di Overpass Graffiti

Dopo i singoli "Bad Habits", "Visiting Hours" e "Shivers", nella scorsa notte Ed Sheeran ha sorpreso tutti durante la sua apparizione di debutto al Tiny Desk di NPR, con un nuovo brano, che anticipa di due giorni l'uscita di "=". Si tratta di "Overpass Graffiti", che il cantante aveva eseguito in uno spettacolo privato ad agosto a Coventry, un brano che ripercorre una storia passata del cantante, una relazione allora tossica che però adesso sembra aver lasciato segnali positivi nei ricordi del cantante. La ballad in acustico di Sheeran diventa un ripercorrere momenti negativi del passato, i ricordi di una delusione amorosa che per anni lo hanno accompagnato: "Ci sono stati momenti in cui potevo sentire il tuo fantasma, proprio quando stavo quasi per lasciarti andare. Le carte erano contro di noi". Riprendendo l'immaginario urban dei graffiti sui muri, Sheeran paragona l'amore per la donna del passato a qualcosa di incancellabile: "Ti amerò sempre per quello che vale, non svaniremo mai come i graffiti sul cavalcavia. So che il tempo può cambiare il modo in cui pensi a noi ma ricorderò come eravamo, sei stato il primo punto fermo".

Il testo di Overpass Graffiti

This is a dark parade

Another rough patch to rain on, to rain on

I know your friends may say

This is a cause for celebration, hip-hip-hooray, love

The photographs in sepia tones

So still the fire's barely fighting the cold, alone

There were times when I could feel your ghost

Just when I'm almost letting you go

The cards were stacked against us both

I will always love you for what it's worth

We'll never fade like graffiti on the overpass

I know time may change the way you think of us

But I'll remember the way we were

You were the first full stop

Love that will never leave

Baby, you will never be lost on me (Ooh-ooh)

This is a goddamn shame

Never wanted to break it or leave us tainted

Though I should walk away

But I just can't replace us or even erase us

The car was stuck and the engine stalled

And both of us got caught out in the snow, alone

There were times where I'd forget the lows

And think the highs were all that we'd ever known

The cards were stacked against us both

I will always love you for what it's worth

We'll never fade like graffiti on the overpass

I know time may change the way you think of us

But I'll remember the way we were

You were the first full stop

Love that will never leave

Baby, you will never be lost on me (Ooh-ooh)

I will always love you for what it's worth

We'll never fade like graffiti on the overpass

I know time may change the way you think of us

But I'll remember the way we were

You were the first full stop

Love that will never leave

Baby, you will never be lost on me

La traduzione di Overpass Graffiti

Questa è una parata oscura

Un altro brutto momento in cui piove

So che i tuoi amici potrebbero dire

Questo è un motivo di festa, hip-hip-evviva, amore

Le fotografie in tonalità seppia

Quindi ancora il fuoco combatte a malapena il freddo, da solo

Ci sono stati momenti in cui potevo sentire il tuo fantasma

Proprio quando sto quasi per lasciarti andare

Le carte erano contro di noi

Ti amerò sempre per quello che vale

Non svaniremo mai come i graffiti sul cavalcavia

So che il tempo può cambiare il modo in cui pensi a noi

Ma ricorderò come eravamo

Sei stato il primo punto fermo

L'amore che non se ne andrà mai

Piccola, non ti perderai mai con me (Ooh-ooh)

Questa è una dannata vergogna

Non ho mai voluto romperci o avvelenarci

Anche se dovrei andarmene

Ma non posso sostituirci o addirittura cancellarci

L'auto era bloccata e il motore si è spento

Ed entrambi siamo stati sorpresi nella neve, da soli

Ci sono stati momenti in cui avrei dimenticato i bassi

E pensare che gli alti erano tutto ciò che avevamo mai conosciuto

Le carte erano contro di noi

Ti amerò sempre per quello che vale

Non svaniremo mai come i graffiti sul cavalcavia

So che il tempo può cambiare il modo in cui pensi a noi

Ma ricorderò come eravamo

Sei stato il primo punto fermo

L'amore che non se ne andrà mai

Piccola, non ti perderai mai con me (Ooh-ooh)

Ti amerò sempre per quello che vale

Non svaniremo mai come i graffiti sul cavalcavia

So che il tempo potrebbe cambiare il modo in cui pensi a noi

Ma ricorderò come eravamo

Sei stato il primo punto fermo

L'amore che non se ne andrà mai

Tesoro, non ti perderai mai con me