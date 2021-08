Il significato e la traduzione di Visiting Hours, il dolore di Ed Sheeran per il suo padre artistico Era stato presentato lo scorso aprile, proprio in un evento celebrativo per la morte di una figura di riferimento per Ed Sheeran e per tutta la musica australiana: Michael Gudinski. Il brano “Visiting Hours” scritto durante le due settimane di quarantena per assistere al funerale a Sidney, è il secondo singolo estratto da “=”

Dopo Bad Habits, che lo aveva visto protagonista di un viaggio all'interno delle sue abitudini malsane, dall'alcol ai disturbi alimentari, incorniciati e posti al calar della luna nel video ufficiale, all'annuncio del nuovo album "=" Ed Sheeran ha pubblicato il secondo singolo estratto dal progetto, una canzone che racconta della perdita, della morte di una delle persone che gli è stata maggiormente accanto nella sua carriera: il promoter musicale australiano Michael Gudinski. Il brano, accompagnato da un video ufficiale, vede anche la partecipazione di figli "artistici" di Gudinski, come Jimmy Barnes e Kylie Minogue. Una delle parti più emozionanti del brano è proprio l'incipit, in cui il cantante si rivolge al promoter, ormai defunto, affermandogli quanto gli avrebbe fatto piacere fargli conoscere sua figlia, a cui sta insegnando le stesse cose che il promoter aveva insegnato a lui.

La nascita di Visiting Hours

Abbiamo una data, quella del 29 ottobre per il nuovo album di Ed Sheeran "=", e a sorpresa abbiamo il secondo singolo estratto dal progetto: "Visiting Hours". Dopo la pubblicazione di "Bad Habits", in pochi avrebbero scommesso su un brano così personale come quello diffuso nelle ultime ore, una dedica speciale a uno dei padri artistici del cantante: il promoter musicale australiano Michael Gudinski. La sua morte lo scorso 24 marzo ha toccato molto da vicino il cantante, che ha voluto raccontare la sua perdita come metafora della morte, ma soprattutto di nuova vita, come si evince dalla copertina del singolo, una farfalla pronta a librarsi in volo. Una storia particolare quella di "Visiting Hours", un brano, che come ha affermato lo stesso Sheeran, è stato completato durante le due settimane di quarantena che il cantante ha dovuto passare per assistere al funerale di Gudinsky, in una baita vicino al fiume Hawkesbury, a nord di Sidney. Proprio da lì a pochi giorni avrebbe presentato il singolo in esclusiva sul palco per la commemorazione di una delle figure fondamentali della musica australiana, rendendo ancora più speciale il momento.

Il significato di Visiting Hours

Una ode a un padre artistico: "Visiting Hours" di Ed Sheeran non è altro che una richiesta di aiuto, di commiserazione e di dolore per la morte di Gudinski. Lo si evince dalle prime battute del brano, dove il cantante britannico canta la speranza per avere ancora un po' di tempo da condividere con la persona amata, presentandogli magari la figlia che sta crescendo molto in fretta: "Che sta crescendo e vorrei che l'avessi incontrata, le cose che imparerà da me, le ho prese tutte da te". La paura del futuro e la responsabilità di dover condividere una nuova vita, quella di sua figlia, all'interno della sua attività musicale, continua a spaventare Sheeran, che avrebbe voluto qualche consiglio in più da Gudinski: "Cosa faresti nella mia situazione? Non avevo la più pallida idea di come avrei fatto ad allevarla. Cosa faresti? Perché fai sempre ciò che è giusto". L'ultima parte del brano parla di una riconciliazione, di un arrivederci, perché la morte diventa solo un altro step della vita: "Perché questo non è un addio, è solo finché non ci incontreremo di nuovo, così tanto è cambiato da quando sei stato via".

Il testo di Visiting Hours

I wish that Heaven had visiting hours

So I could just show up and bring the news

That she's getting older and I wish that you'd met her

The things that she'll learn from me, I got them all from you

Can I just stay a while and we'll put all the world to rights?

The little ones will grow and I'll still drink your favourite wine

And soon, they're going to close, but I'll see you another day

So much has changed since you've been away

I wish that Heaven had visiting hours

So I could just swing by and ask your advice

What would you do in my situation?

I hadn't a clue how I'd even raise them

What would you do? ‘Cause you always do what's right

Can we just talk a while until my worries disappear?

I'd tell you that I'm scared of turning out a failure

You'd say, "Remember that the answer's in the love that we create"

So much has changed since you've been away

I wish that Heaven had visiting hours

And I would ask them if I could take you home

But I know what they'd say, that it's for the best

So I will live life the way you taught me

And make it on my own

And I will close the door, but I will open up my heart

And everyone I love will know exactly who you are

‘Cause this is not goodbye, it is just ‘til we meet again

So much has changed since you've been away

La traduzione di Visiting Hours

Vorrei che il paradiso avesse orari di visita

Quindi potrei semplicemente presentarmi e portare la notizia

Che sta crescendo e vorrei che l'avessi incontrata

Le cose che imparerà da me, le ho prese tutte da te

Posso restare un po' e metteremo a posto tutto il mondo?

I piccoli cresceranno e io berrò ancora il tuo vino preferito

E presto chiuderanno, ma ci vediamo un altro giorno

Così tanto è cambiato da quando sei stato via

Vorrei che il paradiso avesse orari di visita

Quindi potrei passare e chiedere il tuo consiglio

Cosa faresti nella mia situazione?

Non avevo la più pallida idea di come avrei fatto ad allevarli

Cosa faresti? Perché fai sempre ciò che è giusto

Possiamo parlare un po' finché le mie preoccupazioni non scompaiono?

Ti direi che ho paura di diventare un fallimento

Diresti: "Ricorda che la risposta è nell'amore che creiamo"

Così tanto è cambiato da quando sei stato via

Vorrei che il paradiso avesse orari di visita

E chiederei loro se potevo portarti a casa

Ma so cosa direbbero, che è per il meglio

Quindi vivrò la vita nel modo in cui mi hai insegnato

E farlo da solo

E chiuderò la porta, ma aprirò il mio cuore

E tutti quelli che amo sapranno esattamente chi sei

Perché questo non è un addio, è solo finché non ci incontreremo di nuovo

Così tanto è cambiato da quando sei stato via