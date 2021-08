Ed Sheeran annuncia il nuovo album “=”, uscirà il prossimo 29 ottobre Con un post sui social l’artista britannico annuncia l’arrivo del suo quarto album in studio, che arriverà a 4 anni dalla pubblicazione dell’ultimo lavoro. Fuori dall’operazione dell’album da oggi sarà anche disponibile il nuovo singolo di Ed Sheeran, “Visiting Hours”, scritto dall’artista in onore di un suo caro amico scomparso.

A cura di Andrea Parrella

Mancava da un po' di tempo e ora Ed Sheeran è pronto a tornare. L'artista britannico ha annunciato in queste ore la data d'uscita del suo prossimo album, il sesto in totale della sua carriera, ma il quarto registrato in studio. Il titolo dell'album sarà "=", in continuità con i nomi dei lavori precedenti (nel 2011 "+", poi "X" e ancora "÷" nel 2017). Uscirà il prossimo 29 ottobre e si tratta del primo lavoro in studio di Sheeran dopo 4 anni di silenzio.

L'annuncio di Ed Sheeran

A darne notizia è stato proprio l'artista, che vanta diversi record di ascolto sulle piattaforme streaming e che è senza dubbio uno dei performer più apprezzati e amati a livello globale: "Il mio quarto album in studio uscirà il 29 ottobre ed è disponibile da oggi per il preordine su tutte le piattaforme, cd vinili e cassette", ha scritto Sheeran, per poi proseguire così:

Ho iniziato a scrivere e registrare questo disco nel giugno del 2017. È stato un processo lunghissimo e nel frattempo sono passato attraverso l'amore, la perdita, una nuova vita e tutto quello che è accaduto durante il periodo di scrittura. La mia impressione è che si tratti dell'album della maturità. Non sono mai stato così fiero del mio lavoro, o più esaltato e nervoso nell'attesa che possiate ascoltarlo.

Il nuovo singolo dedicato all'amico scomparso

Non è tutto, perché fuori dall'operazione dell'album da oggi sarà anche disponibile un nuovo singolo di Ed Sheeran, scritto dall'artista in onore di un suo caro amico scomparso: