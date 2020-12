A quasi un anno dall'annuncio del ritiro dalle scene musicali Ed Sheeran ha pubblicato il suo nuovo singolo "Afterglow", nel giorno del solstizio d'inverno. Un tratto molto importante per il brano annunciato ieri sui social con la copertina del singolo disegnata dallo stesso Ed Sheeran. Proprio l'artista britannico ha voluto specificare che il singolo non farà parte di nessun album, ma è il regalo di Natale ai fan dopo la lunga assenza avvenuta a causa della nascita della figlia e della prolungata presenza del Covid-19. Un bagliore di luce che il cantante inglese ha voluto rivolgere a tutti i suoi fan.

Il significato di Afterglow

"Afterglow" è il nuovo singolo pubblicato da Ed Sheeran, un anno dopo l'addio al suo pubblico dato lo scorso 24 dicembre sui propri profili social. Dopo il grande successo nel 2019 con l'album "No.6 collaboration project", che conteneva i brani "I don't care" con Justin Bieber e "Beautiful people" con Khalid, nei giorni scorsi il cantante britannico aveva pubblicato sui propri social un disegno autoprodotto, annunciando l'arrivo di qualcosa di nuovo alle ore 12 di oggi. Il risultato è "Afterglow", il nuovo singolo, presentato con un video ufficiale su Youtube. Nelle immagini, il cantante inglese è seduto, ai primi bagliori di luce dell'alba, davanti a un'intera area verde che lo accoglie. Il brano racconta tutti i colori di una stagione autunnale in perenne cambiamento, che però si ritrova nel bagliore invernale, nelle prime luci dopo tanta oscurità. Ad accompagnare il cantante in questo cambiamento c'è sempre la sua compagna, descritta nel variare dei suoi colori e delle sue emozioni. Afterglow" si presenta come un brano indie, dalle sonorità folk, un espediente musicale con cui Sheeran sembra trovarsi sempre a suo agio, riuscendo a trovare l'alchimia tra suoni e parole, come in "Un milione di colori di nocciola, oro e rosso, il sabato mattina sta svanendo, il sole è riflesso dal caffè che hai in mano e i miei occhi sono di nuovo catturati nel tuo sguardo".

Un singolo senza album e la citazione a Iron & Wine

Il brano, che non sarà l'estratto di un nuovo album in lavorazione ma vuole fotografare tutte le emozioni del cambiamento delle stagioni. "Afterglow" è stato scritto con David Hodges e Fred, co-produttore insieme a Ed Sheeran, senza dimenticare i fratelli Parisi, originari di Salerno, che hanno collaborato già al precedente album dell'artista britannico. Come afferma lo stesso Ed Sheeran: "‘Afterglow' è una canzone che ho voluto pubblicare per voi. È solo una canzone che amo e che spero che piaccia anche a voi. Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà, ciao”. All'interno del singolo, Ed Sheeran canta: "Il tempo fuori sta cambiando, le foglie sono sepolte sotto sei pollici di neve e la radio sta trasmettendo "Iron & Wine". L'atmosfera folk del brano sembra essere stata ispirata a Ed Sheeran dai lavori di Samuel Beam, vero nome di Iron & Wine, uno dei più apprezzati cantautori folk statunitensi contemporanei, autore di 10 album dal 2002, tra cui spicca "Our Endless Numbered Days", pubblicato nel 2004.

Il testo di Afterglow

Stop the clocks, it's amazing

You should see the way the light dances off your head

A million colors of hazel, golden and red

Saturday morning is fading

The sun’s reflected by the coffee in your hand

My eyes are caught in your gaze all over again

We were love drunk, waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

The weather outside’s changing

The leaves are buried under six inches of white

The radio is playing "Iron & Wine"

This is a new dimension

This is a level where we’re losing track of time

I’m holding nothing against it, except you and I

We were love drunk, waiting on a miracle

Trying to find ourselves in the winter snow

So alone in love like the world had disappeared

Oh, I won’t be silent and I won’t let go

I will hold on tighter ‘til the afterglow

And we’ll burn so bright ‘til the darkness softly clears

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

Oh, I will hold on to the afterglow

La traduzione di Afterglow

Ferma gli orologi, è fantastico

Dovresti vedere il modo in cui la luce danza sulla tua testa

Un milione di colori di nocciola, oro e rosso

Il sabato mattina sta svanendo

Il sole è riflesso dal caffè che hai in mano

I miei occhi sono di nuovo catturati nel tuo sguardo

Eravamo ubriachi d'amore, in attesa di un miracolo

Cercando di ritrovarci nella neve invernale

Così solo innamorato come se il mondo fosse scomparso

Oh, non starò in silenzio e non lascerò andare

Terrò stretto fino al bagliore residuo

E bruceremo così intensamente finché l'oscurità non si schiarirà dolcemente

Oh, terrò il bagliore residuo

Oh, terrò il bagliore residuo

Il tempo fuori sta cambiando

Le foglie sono sepolte sotto sei pollici di bianco

La radio sta trasmettendo "Iron & Wine"

Questa è una nuova dimensione

Questo è un livello in cui stiamo perdendo la cognizione del tempo

Non ho nulla in contrario, tranne te e io

Eravamo ubriachi d'amore, in attesa di un miracolo

Cercando di ritrovarci nella neve invernale

Così solo innamorato come se il mondo fosse scomparso

Oh, non starò in silenzio e non lascerò andare

Terrò stretto fino al bagliore residuo

E bruceremo così intensamente finché l'oscurità non si schiarirà dolcemente

Oh, terrò il bagliore residuo

Oh, terrò il bagliore residuo

Oh, terrò il bagliore residuo

Oh, terrò il bagliore residuo

Il 2020 di Ed Sheeran

Dall'addio alle scene musicali, attraverso il messaggio d'addio scritto sui propri social lo scorso 24 dicembre, Ed Sheeran ha vissuto un 2020 che può essere racchiuso in due momenti fondamentali: il suo apporto alla comunità britannica in merito alla pandemia da Covid-19 e la nascita di sua figlia Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nel primo caso, Ed Sheeran è stato uno dei volti più noti ad essersi impegnato nella diffusione di messaggi e iniziative benefiche durante il duro periodo affrontato dai cittadini britannici legato al Covid-19. Tra queste c'è stato l'impegno, con il suo ristorante a Londra, nel quartiere di Notting Hill, di fornire cibo gratuito a tutti i bambini tra ottobre e novembre, venendo anche ricevuto dal principe Harry. Nel privato invece, durante l'ultima settimana di agosto, è arrivata la nascita della sua prima figlia: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Un segnale annunciato già dal cantante che nei mesi precedenti aveva fatto sapere di essere ancora lontano dal ritorno alla produzione musicale, perché qualcosa di più incombente sarebbe arrivato. Per adesso non sono ancora filtrate le immagini della bambina, anche grazie alla riservatezza tenuta da Ed Sheeran e dalla sua compagnia Cherry Seaborn.