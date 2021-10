Il significato e il testo di Easy on me, Adele torna dopo sei anni nella stessa casa di Hello Siamo entrati nel conto alla rovescia per “30”, il nuovo album di Adele che ritorna a sei anni da “25” con un nuovo singolo: si tratta di “Easy on me”, accompagnato dal video ufficiale del brano. La particolarità del video, girato dal premio Oscar Xavier Dolan, è che è stato girato nella stessa casa in cui fu girato il cortometraggio di “Hello”, una delle hit più importanti della sua carriera.

A cura di Francesco Raiola

Dopo aver annunciato "30" a sei anni di distanza dal suo terzo album ufficiale, nelle ultime ore Adele ha pubblicato il primo singolo del progetto: "Easy on me". Un brano che apre le porte, anzi le spalanca, sul racconto del nuovo album che, come ha dichiarato lei stessa, rappresenterà il racconto di una madre a suo figlio di nove anni. Un progetto intimo, come ci ha abituato la cantante britannica, che sembra non essersene mai andata, di non aver mai lasciato quel palco e la sua musica, come se sei anni non fossero mai passati. "Easy on me" viene accompagnata anche dal primo video ufficiale del disco, con una piccola chicchetta lasciata ai propri fan, che si saranno sicuramente accorti che il cortometraggio, con alla regia Xavier Dolan, è stato registrato nella stessa casa in Quebec dove fu girato il video di "Hello", una delle sue hit più famose. Adele è tornata.

Il significato di Easy on me

Per "30" sono ritornati i suoi storici collaboratori: da Greg Kurstin, Max Martin, Shellback e Tobias Jesso Jr ai nuovi Inflo e Ludwig Göransson. Ma la melodiosa voce di Adele sembra essere rimasta la stessa, con la cantante britannica che nelle ultime ore ha pubblicato il primo singolo del nuovo album in uscita il prossimo 19 novembre: si tratta di "Easy on me", accompagnato dal video ufficiale. Il pianoforte accompagna Adele e i suoi profondi acuti, il suo eclettico cambio di tono, la morbidezza nel diminuendo vocale durante il ritornello quando canta: "I had no time to choose what I chose to do, so go easy on me". Il brano, come anticipato dalla stessa cantante britannica, fa parte dei suoi racconti musicali, delle sue lettere al figlio di nove anni, in cui narra di essere cresciuta troppo in fretta, con un mondo che ha fagocitato prima lei e poi la sua musica. Il brano si sofferma anche sugli sforzi della cantante nel cercare una soluzione ai suoi problemi coniugali, una corsa senza via d'uscita soprattutto dopo il divorzio da Simon Konecki e l'apparizione sulle scene di Rich Paul.

Il testo di Easy on me

There ain't no gold in this river

That I've been washin' my hands in forever

I know there is hope in these waters

But I can't bring myself to swim

When I am drowning in this silence

Baby, let me in

Go easy on me, baby

I was still a child

Didn't get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

There ain't no room for things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can't deny how hard I have tried

I changed who I was to put you both first

But now I give up

Go easy on mе, baby

I was still a child

Didn't get the chance to

Feel thе world around me

Had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn't even show

Go easy on me, baby

I was still a child

I didn't get the chance to

Feel the world around me

I had no time to choose what I chose to do

So go easy on me

La traduzione di Easy On Me

Non c'è oro in questo fiume

Nel quale mi lavo le mani da sempre

So che c'è speranza in queste acque

Ma non riesco a nuotare

Quando sto affogando nel silenzio

Amore, lasciami entrare

Vacci piano con me, amore

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo per scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

Non c'è spazio per cambiare le cose

Quando siamo entrambi così profondamente bloccati nei nostri modi

Non puoi negare quanto ci abbia provato

Ho cambiato chi еro per mettervi еntrambi al primo posto

Ma ora mi arrendo

Vacci piano con me, amore

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo per scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

Io avevo buone intenzioni

E avevo le più alte speranze

Ma ora io lo so

Probabilmente non si è nemmeno mostrato

Vacci piano con me, amore

Ero ancora una bambina

Non ho avuto la possibilità di

Sentire il mondo intorno a me

Non ho avuto tempo per scegliere cosa ho scelto di fare

Quindi vacci piano con me

Le reazioni di Drake e Niall Horan al brano

Il ritorno di Adele è stata anche l'occasione per molti artisti di ricordare la grandezza di un'artista come Adele, mancata per sei anni dai palcoscenici internazionali. Più di una star, dopo l'uscita del brano, le ha voluto rendere omaggio: tra i sostenitori più affermati possiamo trovare la superstar Drake, Niall Horan, ex componente degli One Direction, ma anche la cantante Normani e la star di Game of Thrones Maisie Williams. Drake, che ha sempre dichiarato che Adele sia una delle sue migliori amiche, ha pubblicato su Instagram una stories con una faccina sorridente che afferma: "Una delle mie migliori amiche nel mondo ha appena pubblicato un singolo". Viene seguita da Normani che ha pubblicato in un tweet "Adele oh Adele I love you", mentre Niall Horan ha aggiunto una storia mentre stava ascoltando "Easy on me" con un cuoricino rosso. Ultima, ma non per importanza, Maisie Williams che ha scritto: "We love see this", un amore incondizionato nei confronti di Adele.