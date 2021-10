Il ritorno di Adele passa per “Easy on me”, disponibile dal 15 ottobre È stato diffuso un teaser trailer di Easy on me, nuova canzone di Adele verrà rilasciata il 15 ottobre 2021. L’artista entra in un vecchio pick up e lascia partire un brano da una vecchia musicassetta. Il brano potrebbe anticipare 33, il disco di prossima uscita dell’artista britannica che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Il ritorno di Adele, finalmente. Per un nuovo inedito bisognerà aspettare ancora pochissimo. Dai canali ufficiali, infatti, è stato diffuso un teaser trailer di Easy on me, nuova canzone che verrà rilasciata il 15 ottobre 2021. Questo vuol dire che il disco di inediti è ormai prossimo. L'ultimo disco, 25, è stato pubblicato ormai sette anni fa. Ci si aspettava l'uscita del nuovo disco, 30, nel 2019, ma una serie di ritardi e poi la pandemia di coronavirus, non hanno reso possibile la pubblicazione.

Il nuovo singolo Easy on me

Il nuovo singolo Easy on me sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 15 ottobre. Nel teaser vediamo Adele entrare in un vecchio pick up, inserire una musicassetta che dà il via al brano. Successivamente vediamo l'inquadratura in campo largo del pick up che si incammina per una strada immersa nel verde, mentre dal pick up volano via copioni e spartiti musicali.

Tutti i dischi di Adele

Classe 1988, ha fatto il suo esordio nel 2008 con il disco 19, che ha avuto grandissima accoglienza da parte dei critici musicali che hanno favorito il successo internazionali tre anni dopo, quando nel 2011 è uscito 21. In questo disco sono contenuti brani diventati grandi classici: Rolling in the deep, One and Only, Rumour has it, Turning Tables e Someone like you. Il 25 novembre 2015 è stato pubblicato 25 e con questo disco Adele diventa la prima artista a vendere più di tre milioni di copie in una settimana negli Stati Uniti d'America. In questo disco l'opening track Hello è diventata certamente uno dei brani più ascoltati degli ultimi anni. Nel mezzo, tra il secondo e il terzo album, c'è stato l'oscar come miglior canzone per Skyfall, colonna sonora dell'omonimo film di James Bond. Adele ha sempre intitolato i suoi album con un riferimento alla sua età al momento della pubblicazione. Se così fosse, il nuovo disco dovrebbe intitolarsi 33.