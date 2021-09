Il ritorno di Adele: le voci sul nuovo album a dicembre e la foto col nuovo fidanzato Rich Paul Son passati ormai sei anni dalla pubblicazione di “25”, l’ultimo progetto discografico di Adele, che nel frattempo manca in tourneè dal vivo dal giugno 2017, quando riempì lo stadio di Wembley con oltre un milione e mezzo di incassi. Negli ultimi mesi si stanno facendo strada nuove voci sul prossimo album in uscita a dicembre, mentre la cantante ha ufficializzato con una foto su Instagram la relazione con l’agente NBA Rich Paul.

A cura di Vincenzo Nasto

C'è una data che stuzzica più di tutti: il prossimo 10 dicembre Adele si esibirà in un evento dal vivo dopo oltre quattro anni a Las Vegas, un concerto che potrebbe segnare il suo ritorno nelle scene musicali a sei anni da "25". Da tempo si vocifera di un nuovo progetto da parte della cantante britannica, che nel frattempo ha ufficializzato su Instagram la sua nuova relazione con l'agente NBA Rich Paul, tra i più influenti uomini della pallacanestro americana, anche grazie al rapporto con la stella Lebron James. Ad avvalorare la tesi ci sarebbero anche le dichiarazioni di Ed Sheeran, che dopo la pubblicazione di "Bad Habits", avrebbe annunciato ai giornalisti che il suo singolo non sarebbe stato il migliore dell'anno discografico, anche perché "penso che Adele tornerà prima di Natale. Ho sentito delle voci".

Il concerto a Las Vegas e la confessione di Ed Sheeran

Da "25" sembra essere passata una vita, sia per il mercato discografico sia per Adele, che negli ultimi sei anni silenziosi, musicalmente parlando, ha rivoluzionato la propria immagine, lasciando da parte la sua carriera, compresi i concerti dal vivo. Infatti, a sei anni di distanza dall'uscita del suo ultimo progetto, possono essere osservati anche i quattro anni dall'ultima tournée nel 2017, che si concluse il 29 giugno, con le due date successive del 1° e del 2 luglio cancellate a causa di un fastidio alle corde vocali. Dopo sei anni, stanno girando voci su un nuovo progetto musicale da parte della cantante britannica, con una data che sembra suggerire e quasi suggellare il nuovo album: il 10 dicembre infatti, Adele si esibirà a Las Vegas. L'uscita del nuovo disco, come hanno affermato negli scorsi mesi alcune testate britanniche, sarebbe stata rinviato negli scorsi mesi, un ritardo dovuto alla pandemia e all'impossibilità di esibirsi dal vivo per la cantante, sia nella terra natìa che negli Stati Uniti. Un problema che sembra essersi risolto, con i due paesi che hanno accettato modalità di accesso ai concerti anche al 100% di capienza, dando l'opportunità alla cantante di presentare al meglio il nuovo progetto. A confermare le voci su un nuovo disco, arrivano anche le dichiarazioni alla stampa di un collega britannico come Ed Sheeran, che nei giorni della presentazione di "Bad Habits", ha affermato che il brano potrebbe non diventare la canzone dell'anno perché "Non lo so, penso che Adele tornerà prima di Natale. Ho sentito delle voci".

Adele e Rich Paul

La relazione con l'agente NBA Rich Paul

Nel frattempo, la cantante ha dato una svolta alla propria vita sentimentale, con l'annuncio del divorzio pochi mesi fa con Simon Konecki e l'ufficializzazione della nuova relazione con Rich Paul. Il nome, tra i più conosciuti nel panorama NBA, è quello di uno degli agenti più importanti della pallacanestro americana, che gestisce tra l'altro gli interessi di Lebron James. A rendere tutto ufficiale ci ha pensato la stessa Adele sul suo profilo Instagram, con una foto che li ritrae abbracciati in completi eleganti. I due si sarebbe cominciati a frequentare alcuni mesi fa, con la cantante che però aveva preferito mantenere il riserbo fino allo scorso 18 luglio, quando erano apparsi assieme sugli spalti di Milwaukee per la finale Nba tra Bucks e Phoenix Suns.