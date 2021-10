Adele annuncia l’uscita del suo nuovo album, “30” arriva il 19 novembre La cantante torna con il suo quarto album in studio, a sei anni di distanza dall’uscita del suo ultimo lavoro. L’annuncio della data d’uscita di “30” è accompagnato da un lungo messaggio della cantante sui social, che sintetizza la crisi e la svolta che la sua vita ha subito in questi ultimi anni.

A cura di Andrea Parrella

Il nuovo album di Adele, "30", uscirà il 19 novembre 2021. L'ufficialità arriva dalla stessa cantante, che ne dà l'annuncio che arriva dopo aver lanciato nei giorni scorsi una piccola anteprima del suo nuovo brano Easy On Me. Attraverso un lungo post su Instagram, l'artista di Someone Like You ha svelato il mistero sulla data di uscita del suo quarto disco, parlando dei tre anni difficili trascorsi durante la lavorazione della sua ultima fatica: "Ho imparato molte verità scottanti su me stessa lungo la strada", scrive lei in accompagnamento a quella che, con ogni probabilità, sarà la copertina del suo terzo album in studio.

Il divorzio e la trasformazione

"Oserei dire che non mi sono mai sentita più tranquilla in vita mia", continua l'artista, specificando che tre anni fa non si sarebbe mai immaginata così com'è oggi. Una donna cambiata in modo radicale, nell'anima e nell'aspetto, considerando una trasformazione fisica che è parte strutturale del racconto di chi Adele sia diventata in questi ultimi anni. In mezzo c'è stato un divorzio, dunque una crisi personale che l'ha portata a riparametrare la propria esistenza anche in termini di "routine quotidiana e costanza", come scrive lei. La star di "Hello", reduce dalla fine del matrimonio con Simon Konecki, padre di suo figlio Angelo, oggi è quasi irriconoscibile, visto che ha perso circa 40 chili, merito di sana alimentazione e sport. Cosa che è diventata quasi una dipendenza per lei: ha scoperto che la fa stare bene, che è un momento in cui riesce a staccarsi da tutto e tutti, senza preoccupazioni inutili.

Il ritorno di Adele 6 anni dopo

Inevitabile un riferimento al nuovo legame sentimentale con Rich Paul, al cui fianco la 33enne ha ammesso di sentirsi finalmente compresa e capita. Alla fine di una tempesta però arriva sempre il sereno e questo ovviamente vale anche per Adele che ora, dopo un periodo molto difficile, sta vivendo un momento d’oro che trova riscontro in questo ritorno dopo sei anni di silenzio.