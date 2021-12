Il significato e il testo di A mezzanotte, Elettra Lamborghini sorprende con la hit natalizia Inatteso quanto sorprendente è il ritorno di Elettra Lamborghini, che dopo il successo di “Pistolero”, ha pubblicato la hit natalizia “A Mezzanotte”.

A cura di Vincenzo Nasto

Alle porte del Natale, una delle regine delle hit estive si riscopre in una nuova veste: stiamo parlando di Elettra Lamborghini, che poche ore fa ha pubblicato il suo nuovo singolo "A Mezzanotte". Una figura insolita a cui non ci aveva abituato in passato la cantante, e che solo alcuni giorni prima aveva anticipato con un look natalizio su Twitter. Il singolo segue il grande successo estivo di "Pistolero", certificato tre volte disco di platino e arrivato a oltre 50 milioni di stream su Spotify. Ancora una volta, alle produzioni appare Shablo, che riesce a dare anche un tocco retrò alla cantante emiliana, riscoprendo una tradizione della musica italiana che negli ultimi anni sembrava esser persa.

Il significato di A Mezzanotte

Guardando alle sue spalle, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini "A Mezzanotte", sembra non aver nulla a che fare con i suoi predecessori. Dal ritmo latino di brani come "Pistolero" o "Pem Pem", arriviamo oggi a scoprire anche una linea melodica più dolce della cantante, che si mette perfettamente nei panni di Mariah Carey. Le voci sono completamente diverse, ma il ritmo della produzione uptempo di Shablo, spalla storica della cantante, riesce a restituire una versione quasi retrò della cantante, che si affida meno all'autotune. "A mezzanotte" potrebbe diventare un singolo perfetto per traslare piattaforme social come Instagram e TikTok, con il ritornello indirizzato a raccogliere il lato romantico del Natale: "Il mio regalo per te, il mio regalo è, spegni la luce perché il mio regalo è, a mezzanotte stretta stretta a te". A confermare le aspettative del progetto, Davide Petrella come autore del brano, in una nuova sfida autoriale dopo la collaborazione nel singolo di Cesare Cremonini "Colibrì".

Lo spoiler su Twitter

"A Mezzanotte" arriva dopo alcuni giorni in cui sui social è apparso un video di Elettra Lamborghini in abiti natalizi. La cantante, sul proprio profilo Twitter, ha annunciato il nuovo brano, canticchiando una parte del testo: "Il mio regalo per te è questo". A sorprendere i fan, oltre all'annuncio del singolo, la scelta di Elettra Lamborghini durante il video, di alzarsi la gonna, rivelando lato b tatuato e il perizoma "portafortuna" in rosso. Nella copertina del singolo invece la cantante appare vestita di rosso, appena uscita da una scatola regalo, con palline natalizie che la circondano e un cane in braccio.

Il testo di A Mezzanotte

Elettra

Elettra Lamborghini

Perché non vieni più vicino, mica siamo in una discoteca

Coi tuoi occhi da bambino io ci vedo una stella cometa

Non l'ho mai detto a nessuno che mi manca il respiro

Quando, quando, quando tu non ci sei

Io non ci credo al destino, io ho spostato il vestito

Quando, quando, quando mi guarderai

So che non capirò niente, niente

Ho voglia di una notte folle, folle

Ti cerco sempre tra la gente, gente

Sarà bellissimo, già adesso vieni qui per dirti che

Se questo Natale mi regalerai una stеlla

Io non so che cosa farmene

Non l'hai ancora capito chе

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Spegni la luce perché il mio regalo è

A mezzanotte stretta stretta a te

Perché non vieni più vicino, ho voglia di ballare questa sera

Io non so accendere un camino ma per te vesto tutta di seta

So che non capirò niente, niente

Quando ti penso il tempo corre, corre

Ti cerco sempre tra la gente, gente

Sarà bellissimo, già adesso vieni qui per dirti che

Se questo Natale mi regalerai una stella

Io non so che cosa farmene

Non l'hai ancora capito che

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Spegni la luce perché il mio regalo è

A mezzanotte stretta stretta a te

Amore, ma anche se mi regali una stella

Io no so cosa farmene

Non l'hai ancora capito?

Cosa fai ora che

Non c'è più tempo e se

Devi dare un bacio a qualcuno

Cinque, quattro, tre, due, uno

Se questo Natale mi regalerai una stella

Io non so che cosa farmene

Non l'hai ancora capito che

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Il mio regalo per te, il mio regalo è

Spegni la luce perché il mio regalo è

A mezzanotte stretta stretta a te