Il significato e il testo di Colibrì, in cui Cesare Cremonini racconta la sua idea di futuro Si chiama “Colibrì” la nuova canzone con cui cesare Cremonini presenta il suo nuovo album “La ragazza del futuro”, singolo in cui guarda al futuro.

A cura di Redazione Music

Cesare Cremonini torna con "Colibrì" che anticipa il suo settimo album "La ragazza del futuro" che uscirà il prossimo 25 febbraio 2022. Il cantautore si conferma come uno dei talenti del pop italiano, con una canzone che non rinnega un percorso lungo che lo ha portato dall'essere il leader della band con l'album di debutto più venduto nella storia della musica italiana all'artista in grado, da solista, di girare gli stadi italiani. Per scrivere questa nuova canzone Cremonini si è servito ancora dell'aiuto del fidatissimo Davide Petrella, e anche per la produzione ha scelto un artista che è con lui da sempre, ovvero Alessandro Magnanini; il brano è impreziosito dall'arrangiamento d'archi di Nick Ingman e dall’intervento di Davide Rossi.

Il significato di Colibrì

Dopo due anni di pandemia, che non accenna ancora a terminare, Cremonini ha spiegato di aver immaginato il futuro e infatti a un certo punto canta "Quando ho immaginato il futuro, c'eri tu (Vedrai un'altra città) Correre davanti a te (E sarai confusa ma) Sembrerà tutto possibile, sembri nata per sorridere". Lo spiega meglio nella nota stampa: "‘Colibrì' parla dell’avversarsi di una profezia”, racconta Cesare. “In questo senso, per me, è un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità, un’esperienza musicale legata all’intero album, più che una semplice hit. Si esprime con un linguaggio garbato e immaginifico perché è nella gentilezza della poesia che individuo la mia idea di futuro".

Non c'è cronaca del presente, spiega Cremonini, ma ha sentito il bisogno di mettere in parole ciò che ha avvertito "come imminente": "Interpreto il sentimento che ci vede tutti in attesa di qualcosa, di un colpo di reni della fortuna. Il mistero della creazione per me sacro e inspiegabile è l’unica risposta che si possa dare allo strapotere delle macchine e della tecnologia. Durante i mesi peggiori della pandemia ho sentito in modo profondo che la musica oggi ha un ruolo molto preciso e più importante".

Il testo di Colibrì

Nei tuoi occhi una seconda luna

Forse proprio quella da cui vieni tu

Prova un atterraggio di fortuna

Per non cadere giù

Colibrì, seguivi un colibrì

Ti ha portato dalla giungla a una metropoli

Colibrì, seguivi un colibrì

Sai anche a me cadere fa paura

Però noi siamo qui

Lo sai che come un sole ti seguirei

Verso cieli più limpidi

Ora tu cosa immagini

Se ti dico: "Vorrei farti volare fra gli alberi in mezzo ai fiori bellissimi

Per poter essere liberi"

Come colibrì, seguivi un colibrì

Che ti ha portato dalla giungla a una metropoli

Fermo in mezzo al traffico stasera

Abbasso il finestrino per guardare su

Passa in mezzo al cielo una cometa

Vabbe' so che eri tu

Colibrì, seguivi un colibrì

Ti ha portato dalla giungla a una metropoli

Credimi, seguivi un colibrì

Lo sai che come un fiume ti seguirei

Verso mari più limpidi

Ora tu cosa immagini?

Se ti dico: "vorrei farti volare fra gli alberi

In mezzo ai fiori bellissimi per poter essere liberi, liberi"

Prendi le mie mani nel buio

E portami lontano dove sai tu

Quando ho immaginato il futuro, c'eri tu

(Vedrai un'altra città)

Correre davanti a te

(E sarai confusa ma)

Sembrerà tutto possibile

Sembri nata per sorridere

Lo sai, che anche io vorrei volare fra gli alberi

In mezzo ai fiori bellissimi

Come un colibrì (Colibrì)

Colibrì, seguivi un colibrì (Poter essere liberi)

Colibrì (Colibrì)

Colibrì (Colibrì)

Colibrì (Colibrì)

Colibrì (Colibrì, liberi!)

Colibrì (Colibrì)

Colibrì (Colibrì)

Colibrì (Colibrì)