Il bandolero ritorna sempre, anche dopo il matrimonio con Afrojack dello scorso 26 settembre. Dopo il successo di "Isla" lo scorso anno con Giusy Ferreri, che l'aveva iscritta nei brani tormentone dell'estate 2020, Elettra Lamborghini cerca di timbrare di nuovo il cartellino con un brano dalle sonorità reggaeton latine, e che spinge la cantante di origini emiliane a descrivere l'atto del corteggiamento: "Pistolero". Tra foto di bikini mai inviate, drink in spiaggia e spagnolismi come "Te amo, te quiero, tequila, balliamo toda la noche", Elettra Lamborghini si candida a essere una delle regine dell'estate, con un ritornello che raccoglie completamente il testimone di "Isla".

Il significato di Pistolero

Dopo lo scorso 26 settembre, giorno delle nozze da star tra Elettra Lamborghini e il dj olandese Afrojack, la carriera musicale della cantante emiliana era stata messa da parte per gli impegni familiari. Una pausa durata mesi, e che lo scorso 4 giugno ha conosciuto la sua fine, grazie alla pubblicazione di "Pistolero", il nuovo brano che si candida a essere uno dei tormentoni latin-reggaeton della prossima estate, raccogliendo il testimone del 2020 con la "Isla", che aveva visto protagoniste Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri. Al centro del racconto il corteggiamento tra la cantante e un partner, con Elettra Lamborghini alla ricerca di un amore "criminale", di una persona che la tratti "come Beyonce". L'uso di molti termini in spagnolo sembra facilitare l'ascolto e rendere più interessante il brano, che racconta di montagne di carte di credito che non attraggono la cantante, alla ricerca solo di un "uomo vero". Il ritornello è, come negli episodi precedenti, un vero colpo di grazia, un invito al ballo, una melodia difficile da ignorare: "Ma dimmi se sei un uomo vero, un pistolero. Dai dimmi una bugia, per farmi solo tua. Cercavo solo un uomo vero, un bandolero che mi rubi il mare, amore criminale". Negli ultimi giorni, su Instagram sono apparsi alcuni fotogrammi del video ufficiale di "Pistolero", un dietro le quinte che sembra aver dato un assaggio di quello che sarà uno dei video più virali dei prossimi mesi.

Il testo di Pistolero

Dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale

Mi chiami e non rispondo su FaceTime

Ho un bikini solo per te

Ma non mando foto in direct

Non faccio mai la fila per il club

Ti raggiungo dentro il privè

Ma tu parli solo di te

Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l’Oceano Pacifico

Il Circolo Artico

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Dai dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un bandolero

Che mi rubi il mare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Dimmi sе sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dovе mirare

Amore criminale

Tu piña in spiaggia, io vodka sour

Saremo ancora qui fino alla golden hour

Nessuno attorno, sembra Sahara

E non ti preoccupare per il mio mascara

Dimostrami chi sei oppure vai

Io voglio un bandito con me

Che mi tratti come Beyoncé

Hai castelli di carte di credito

Mi dai tutto quello che ti chiedo

Prometti l’Oceano Pacifico

Il Circolo Artico

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Dai dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un bandolero

Che mi rubi il mare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Te amo, te quiero, tequila

Balliamo toda la noche

O toda la vida

Ma dimmi se sei un uomo vero

Un pistolero

Dai dimmi una bugia

Per farmi solo tua

Cercavo solo un uomo vero

Un pistolero

Sai già dove mirare

Amore criminale