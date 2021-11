Il Senatore Pillon fa i complimenti ai Maneskin per lo smoking, ma non capisce lo sfottò Il Senatore della Lega Simone Pillon si complimenta con i Maneskin che si sono esibiti agli AMA’s in smoking e papillon, in risposta alle critiche del leghista.

A cura di Redazione Music

I Maneskin si sono esibiti sul palco degli American Music Awards in smoking e papillon, ovvero con una scelta di abiti diversa da quella a cui eravamo stati abituati nei mesi scorsi. Niente riferimenti pop, come il Rocky Horror Show, nessun tacco o giarrettiera per il cantante Damiano, ma un elegantissimo smoking e papillon per tutti, in quella che è sembrata una risposta alle polemiche del Senatore della lega Simone Pillon che dopo l'esibizione della band agli Mtv Ema 2021 aveva criticato proprio le scelte degli abiti della band.

"Questa volta non posso esimermi dal fare le mie congratulazioni ai #maneskin. Ottimo outfit ragazzi! E complimenti per aver mantenuto la promessa. Mi toccherà canticchiare Beggin' in Senato per sdebitarmi. Buon a tutti voi!" ha scritto il Senatore in uno status sui social, rispondendo ai Maneskin e riportando alcuni articoli di giornale che parlavano proprio della polemica. Quello che Pillon non capisce (finge di non capire, ovviamente) è che la risposta dei Maneskin era ironica e riprende, appunto, la promessa di Damiano.

I Maneskin in smoking agli AMA’s (Photo by Amy Sussman/Getty Images)

Il cantante della band italiana più famosa al mondo, infatti, aveva risposto a Pillon che criticandoli aveva scritto: "Da giovani che si dicono alternativi e ribelli mi sarei aspettato qualcosa di diverso, che so, sul palco in smoking i maschietti e in abito da sera la signorina". Damiano, quindi aveva postato una serie di immagini e meme queer e aveva scritto: "Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon" e aggiungendo: "Non denunciarmi, sono un bravo ragazzo". Insomma, un ottimo modo, quello di Pillon, per prendersi un po' della luce mondiale che i Maneskin s sono conquistati in questi anni grazie alla loro musica e al loro messaggio gender fluid che comunicano anche grazie al proprio outfit. Con buona pace del Senatore.