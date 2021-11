Damiano David sfotte Simone Pillon: “Non denunciarmi, sono un bravo ragazzo” Dopo il duro attacco del senatore Simone Pillon sull’abbigliamento di Damiano David agli Mtv Ema, il frontman risponde al politico: “Non denunciarmi, ti prego”.

Damiano David dei Maneskin ha risposto ufficialmente all'onorevole Simone Pillon, ormai sempre più nelle vesti nel contro-provocatore. Dopo il post del politico, in prima linea contro il ddl Zan, in cui si lamentava dell'outfit scelto dal frontman della band per ritirare il premio agli MTV EMA's, Damiano replica con una serie di immagini ‘queer' e contrattacca: "Non denunciarmi, sono un bravo ragazzo". Il modo migliore per rispondere alle critiche pretestuose del senatore.

Che cosa ha detto Pillon

È senza dubbio stato l'anno dei Maneskin che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo, hanno conquistato l'Eurovision e da quel momento anche il tetto del mondo. Il trionfo agli Mtv nella categoria Best Rock Band li mette al pari dei grandi che hanno battuto: Coldplay, è l’anno dei Maneskin. La band romana, dopo aver trionfato al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, ha raggiunto un altro traguardo incredibile: ha trionfato agli MTV Ema nella categoria Best Rock Band, battendo grandi nomi nel mondo della musica internazionale, come i Coldplay, i Kings of Leon, i Foo Fighters, gli Imagine Dragons e i The Killers. A questo punto, considerato che i Maneskin sono sotto i riflettori più lucenti al momento, sembra logico che il senatore Pillon abbia trovato spazio e tempo per dirne una delle sue: “Ovviamente, una volta preso il microfono, non possono esimersi dal piagnisteo per la sonora bocciatura del Ddl zan. Guardandoli, mi chiedo: ‘Dove sarebbero le discriminazioni?'”.

La replica di Damiano David

La risposta di Damiano David, oltre quella provocatoria di poche ore fa, è arrivata completa anche ieri: "Notte degli Ema. Grazie ragazzi, abbiamo fatto la storia. P.S.: Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon“. La grande ironia del cantante dei Maneskin si vede anche da questo, dal pubblicare anche una serie di immagini e meme dedicati alla sitauzione.