Dal palco degli AMA’s i Maneskin rispondono al Senatore della Lega Pillon col papillon I Maneskin sono stati protagonisti agli AMA’s con un’esibizione di Beggin’ fatta in smoking, probabilmente in risposta alle polemiche del Senatore della Lega Simone Pillon.

A cura di Redazione Music

Damiano lo aveva scritto dopo la polemica scatenata dal Senatore della Lega Simone Pillon a seguito dell'esibizione della band agli Mtv Ema 2021: "Notte degli Ema. Grazie ragazzi, abbiamo fatto la storia. P.S.: Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon" aveva scritto il cantante della band e i quattro musicisti hanno mantenuto la promessa. I Maneskin, infatti sono stati protagonisti della serata degli American Music Awards 2021 dove erano anche candidati nella categoria "Favorite trending Song" con la loro canzone "Beggin'", hit mondiale e quinta nelle radio americane. La band non ha vinto, attuta dalla rapper Megan Thee Stallion, eppure ha conquistato il pubblico con un'esibizione live della canzone.

I Maneskin agli AMA’s (Photo by Kevin Winter/Getty Images for MRC)

La band, che nei mesi scorsi ci ha abituato a un gioco continuo con il proprio vestiario, beccandosi anche le polemiche dei Cugini di Campagna (sic), si è presentata sul palco con lo smoking e il papillon: Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono saliti sul palco vestiti di tutto punto, senza il look con cui solitamente siamo abituati a vederli. È impossibile non pensare a una risposta in abiti eleganti al Senatore Pillon che non aveva colto la citazione del Rocky Horror Show dell'abbigliamento di Damiano agli Ema e aveva scatenato una piccola polemica social: "È facile andare secondo la corrente del politicamente corr(o)tto – aveva scritto il Senatore -. Da giovani che si dicono alternativi e ribelli mi sarei aspettato qualcosa di diverso, che so, sul palco in smoking i maschietti e in abito da sera la signorina, con tanto di dichiarazioni tipo ‘i bambini hanno il diritto di avere una mamma e un papà'".

I Maneskin agli Ama’s (Photo by Kevin Winter/Getty Images for MRC)

La risposta della band è arrivata puntuale, anche se ha mantenuto il punto con Victoria che non ha indossato alcun abito da sera come lo intendeva il Senatore, ma si è vestita con un elegantissimo smoking. Dopo la polemica di Pillon, Damiano aveva postato una serie di immagini e meme queer e aveva scritto, rivolto al Senatore – che aveva anche scritto "I #maneskin a Budapest, davanti a un impettito presentatore in kilt (deve aver confuso gli Scoti con gli Ungari), con tanto di performer (maschietto) in culottes e giarrettiere, ricevono gli #MTVEMA. Tra poco arriveremo al reggiseno da uomo" -, un ironico: "Non denunciarmi, sono un bravo ragazzo".