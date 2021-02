Manca poco alla partenza del 71° Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e andrà in onda su Rai1, Radio2 e su Raiplay. Cinque serate di spettacolo musicale e non solo condotte da Amadeus, che anche quest'anno sarà affiancato da Fiorello: ogni serata il pubblico assisterà a uno spettacolo diverso, come si evince dal regolamento ufficiale di questa edizione, che dopo le polemiche delle scorse settimane sta entrando nel vivo dello show. Abbiamo già tutti i 26 cantanti Big e gli artisti che si esibiranno tra i Giovani, mentre gli ospiti di questa edizione devono ancora essere svelati del tutto. Per adesso è ufficiale la presenza di Elodie e Matilda De Angelis e Naomi Campbell per una serata, di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic per tutte e cinque le serate e Ornella Vanoni ospite musicale di una delle serate. Quest'anno la novità principale riguarda la terza serata, quella del giovedì, dedicata questa volta alla "Canzone d'autore".

Prima serata il 2 marzo 2021

La prima serata sarà dedicata come sempre all'ascolto delle prime 13 canzoni dei 13 Big in gara. Il pubblico da casa potrà ascoltare la prima metà delle esibizioni sanremesi con le canzoni e gli artisti che saranno votati dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico tramite televoto. Alla fine delle votazioni sarà stilata una classifica. In questa prima serata saliranno sul palco dell'Ariston anche i primi 4 Giovani che saranno votati dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico tramite Televoto, dando vita a una classifica: i primi due classificati accedono alla finale della quarta serata, mentre le altre due saranno eliminate.

Seconda serata il 3 marzo 2021

La seconda serata sarà speculare alla prima e vedrà l'esibizione delle 13 canzoni dei Big rimanenti. Sul palco, quindi, saliranno i 13 artisti che non si erano esibiti durante la prima serata, e come il giorno precedente le canzoni saranno votate dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico tramite televoto. La votazione darà vita a una classifica finale che contemplerà anche gli artisti che si sono esibiti il giorno precedente. Anche per le Nuove proposte vale quello avvenuto il giorno prima. All'Ariston, infatti, si esibiranno i 4 artisti rimanenti che saranno votati dalla Giuria Demoscopica e dal pubblico tramite televoto, con le prime due classificate che accederanno alla finale della quarta serata.

Terza serata il 4 marzo 2021

La terza serata è quella che varia maggiormente rispetto all'edizione 2020. I Campioni, infatti, si esibiranno in una canzone edita scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore (non più, quindi, limitati al Festival di Sanremo) e come si legge da regolamento: "Gli Artisti, che potranno scegliere di esibirsi da soli oppure insieme ad artisti ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli Artisti in Serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione CAMPIONI nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 26 canzoni/Artisti nella sezione CAMPIONI".

Quarta serata il 5 marzo 2021

La quinta serata ci getta già nel vivo dell'edizione, con le canzoni che saranno già in tutte le radio e le case degli italiani. Come sempre, la serata del venerdì è quella in cui si potranno riascoltare dal vivo tutte e 26 le esibizioni che saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web e "la media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 26 canzoni". Ma come sempre il venerdì è anche la serata della finale delle Nuove proposte: i quattro artisti rimanenti si esibiranno e saranno votati dalla Giuria Demoscopica, dal pubblico tramite Televoto e dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web. L'esito della votazione darà il vincitore della categoria Nuove proposte per il 2021.

Quinta serata il 6 marzo 2021

La quinta serata è quella della finale dei Big. Dopo aver definito quale sarà l'artista che ha vinto tra i Giovani, questa volta tutte le attenzioni sono per i Big. La serata ruota attorno alle 26 esibizioni che saranno votate ancora una volta dalla Giuria Demoscopica, dal pubblico tramite Televoto e dalla Giuria della Sala Stampa Tv, Radio e Web e la media porterà a una nuova classifica. A quel punto ci sarà la riproposizione "attraverso esecuzione dal vivo o attraverso registrazione (RVM) dell’ultima esibizione effettuata (o di parte di questa) delle 3 canzoni in gara degli Artisti della sezione CAMPIONI che hanno ottenuto il punteggio complessivo più elevato nella suddetta classifica" e a quel punto si riapre la votazione nuova (quella precedente sarà azzerata). Il vincitore di "quest’ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di SANREMO 2021".