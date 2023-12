Il mondo è nostro è platino, Tiziano Ferro: “Faticoso tenere il passo del mondo dello streaming” Tiziano Ferro riflette sul disco di platino conquistato dal suo ultimo album Il mondo è nostro: “Il mercato va a rotoli, magari questo disco non ha raggiunto con sufficiente forza i cuori delle persone”.

A cura di Vincenzo Nasto

Tiziano Ferro, foto di Lapresse

Anche Il mondo è nostro, ultimo disco di Tiziano Ferro, è stato certificato disco di platino. Con questo risultato, porta a cinque il numero di album consecutivi certificati, nell'era FIMI, dal cantante di Latina. Un viaggio che attraversa gli 8 dischi di platino di L'amore è una cosa semplice e TZN – The best of, passando per i 6 de Il mestiere della vita e i 3 di Accetto Miracoli. Proprio rispetto al nuovo consumo della musica, legato principalmente alle piattaforme di streaming, Tiziano Ferro ha voluto lasciare un messaggio ai fan: "Sono tempi complessi per noi zietti della musica che facciamo fatica a tener passo al mondo dello streaming. È per questo che accolgo con tripudio questo disco di platino – con lo stesso entusiasmo e l’identica sconfinata gratitudine che avrei provato per un riconoscimento triplo".

I brani più ascoltati de Il mondo è nostro

Tiziano Ferro, in un post sul suo profilo Instagram, ha mostrato preoccupazioni sullo stato della musica attuale, ragionando anche sulla possibilità di un ridimensionamento del proprio mercato, dei propri ascoltatori: "Il mercato va a rotoli, magari questo disco non ha raggiunto con sufficiente forza i cuori delle persone o forse la mia scrittura e il mio canto non sono all’altezza delle vecchie aspettative, e vi prometto che proverò sempre a migliorare. Magari solo fortuna e sfortuna, ci saranno anche quelle nel cilindro delle ipotesi". A incidere sulla riflessione di Tiziano Ferro potrebbero esser stati gli ascolti del suo ultimo progetto, polarizzati principalmente nella collaborazione con Thasup in r()t()nda, che ha totalizzato 28 milioni di stream sulla piattaforma.

Tiziano Ferro: "Mi sento emozionato e felice"

Al secondo posto si classifica Destinazione Mare con 12 milioni di stream e dietro, fermo a 6, La vita splendida. In totale, Il mondo è nostro si aggira intorno ai 60 milioni di stream, per un progetto che solo lo scorso mese ha festeggiato il suo primo anniversario. Nella parte finale del messaggio inviato ai propri fan, il cantante ha però espresso la sua felicità per il risultato raggiunto: "Peró la verità è una e una soltanto: mi sento emozionato e FE-LI-CE! Perché le cose belle vanno celebrate. Grazie di cuore!". Solo pochi giorni fa, in merito alla questione piattaforme streaming e nuovi ingressi nel mondo della musica, in un'intervista all'Espresso aveva rivelato: "Se fossi un giovane cantautore parteciperei a X Factor, a The Voice, a qualsiasi programma musicale. Avrei fatto meno fatica".