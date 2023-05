Il catalogo musicale dei Queen potrebbe essere venduto per un miliardo di euro Come riporta la CNN, prima della fine dell’estate potrebbe esser venduto il catalogo musicale dei Queen per una cifra intorno al miliardo di euro.

A cura di Vincenzo Nasto

Freddie Mercury (Hulton Archive/Getty Images)

Dopo i 500 milioni di euro per Bruce Springsteen e i 190 di Justin Bieber, un altro catalogo musicale potrebbe esser venduto entro l'estate. Come riporta la CNN, ci sarebbe in corso una trattativa tra Universal Music Group e Disney Music Group per l'acquisizione del catalogo musicale dei Queen. Una vendita che si potrebbe avvicinare, ma anche superare il miliardo di euro: una cifra record per uno dei registri musicali più importanti nella storia del 900. Un valore aumentato anche negli ultimi anni grazie al docu-film, vincitore del premio Oscar nel 2018 Bohemian Rhapsody, interpretato dall'attore statunitense Rami Malek nei panni del celebre frontman Freddie Mercury.

Una vendita da un miliardo di euro

Un miliardo di euro: potrebbe essere questa la cifra da record che Universal Music Group potrebbe versare nelle casse della Disney Music Group per assicurarsi i diritti d'autore del catalogo musicale dei Queen. Oltre il doppio rispetto alla vendita più alta fino a ora, che al Boss Bruce Springsteen: nel dicembre 2021, a poche settimane dall'uscita del suo ultimo album di inediti Letter to you, aveva incassato 500 milioni di euro per i suoi master. La trattativa tra le due aziende potrebbe non superare l'estate, come riporta la CNN: la cifra andrebbe divisa in parti eque tra gli eredi di Freddie Mercury e i compagni di band sopravvissuti: Brian May, Roger Taylor e John Deacon.

Gli effetti personali di Freddie Mercury all'asta

Tra gli eredi di Freddie Mercury c'è anche Mary Austin, che 32 anni dopo la scomparsa di Freddie Mercury, ha deciso di aprire la casa londinese del cantante un mese fa, quella di Garden Lodge a Kensington. La donna infatti, ha accettato di mettere all'asta alcuni dei cimeli del cantante, uno scrigno con alcuni dei suoi effetti personali, dai gioielli a opere d'arte, ma anche tessuti giapponesi ottenuti nelle sue trasferte orientali. La donna, in collaborazione con Sotheby’s, la casa d’aste britannica, ha voluto aprire uno spazio personale della vita di Mercury, affermando: "Per molti anni ho avuto la gioia e il privilegio di vivere circondata da tutte le cose meravigliose che Freddie cercava e amava. Ma gli anni sono passati, ed è giunto il momento per me di prendere la difficile decisione di chiudere questo capitolo molto speciale della mia vita".