Il bullismo nei confronti di Alessandra Amoroso: tra #amorosofobia e il meme di Camera 209 Gli ultimi mesi per Alessandra Amoroso, vittima di attacchi, sono stati tra i più difficili sui social, anche per la presenza di hashtag come #amorosofobia.

A cura di Vincenzo Nasto

Alessandra Amoroso 2022, foto di Instagram Account @amorosoof

Non si ferma l'odio nei confronti di Alessandra Amoroso, da mesi vittima di bullismo sui social, soprattutto su TikTok, dove è stato utilizzato anche un hashtag per raccogliere tutti i video contro la cantante salentina. Un periodo difficile per la cantante, che ha annunciato anche da pochi giorni il suo nuovo singolo ufficiale "Notti blu", in uscita il prossimo 11 novembre. Nel frattempo #amorosofobia spopola su TikTok, ma anche la parodia di "Camera 209", un mashup YTP, sempre più presenti su YouTube, che ha trasformato il verso iniziale del brano "Mi sveglio ancora truccata" in "Mi sveglio ancora cacata", diventato un trend su Twitter e TikTok. Nel frattempo, a seguito della polemica della scorsa estate, seguite al mancato autografo concesso a un fan, è partita una macchina del fango nei suoi confronti, distribuita sui social con alcune caricature del suo viso estremizzate, ma non solo. Nel frattempo, la fandom della cantante salentina, si è espressa contro il cyberbullismo, difendendola.

Alessandra Amoroso è ancora al centro di una macchina del fango social, un fenomeno che avevamo potuto osservare negli scorsi mesi, soprattutto dopo la querelle autografo che ha attirato parecchio hating nei confronti della cantante salentina. Solo qualche mese fa infatti, a Roma, durante le registrazioni del Tim Summer Hits a Piazza del Popolo, Amoroso veniva ripresa mentre, scendendo dal palco e scambiando qualche chiacchiera con il pubblico, aveva declinato la firma di alcuni autografi, giustificandosi: "La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle". Gli attacchi subiti dopo la pubblicazione del video, tra cui minacce di morte e critiche dei fan sull'umiltà della cantante, avevano portato la stessa a difendersi con un video su TikTok: "Ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando tanto odio ovunque. Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. Da quattordici anni mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo, perché quello per me è il rispetto".

Anche ciò che sembra apparentemente innocuo, come una caricatura in un video YTP, avvenuto anche per tanti altri artisti, è diventato nei suoi confronti, l'espressione di odio. Il video in questione riprende uno dei suoi singoli di successo: "Camera 209". Nel verso iniziale del brano, Amoroso canta: "Mi sveglio ancora truccata". Nel video YTP, invece tutto diventa: "Mi sveglio ancora cacata". Il video e l'espressione sono entrati in tendenza su Twitter e il flusso è diventato anche un hashtag su TikTok da oltre 13,3 milioni di visualizzazioni: i numeri raggiunti in questa raccolta, hanno permesso anche la nascita di un altro fenomeno. #Amorosofobia è diventato un trend sulla piattaforma cinese, dove i creator, oltre a ironizzare sull'aspetto fisico e melodico della cantante, hanno espresso anche minacce, con i video pubblicati che hanno raccolto oltre 1.4 milioni di visualizzazioni.

Vicino alla cantante, uno dei fandom più importanti di Alessandra Amoroso: @labigfamily. Il profilo da quasi 8mila followers ha rilasciato un comunicato sulla propria pagina Twitter, in cui ha cercato di ricostruire e raccontare il cyberbullismo nei confronti della cantante: "Il mondo del web non sempre è bello. I contenuti che si stanno diffondendo sui social riguardo Alessandra Amoroso sono assolutamente inaccettabili: meme, video e canzoni editate. Per loro semplici leggerezze, per noi contenuti di basso livello. Vi chiediamo di segnalare via mail a staffbigfamily@gmail.com video, audio o altro contenuto che ha per oggetto Alessandra. Il nostro team è pronto a segnalare i contenuti alle piattaforme ed a chi di competenza".