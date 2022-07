Alessandra Amoroso replica alle critiche: “Basta odio, per me il rispetto è importante” Dopo le polemiche dei video su foto e autografi negati, la cantante salentina pubblica un reel su TikTok: “Ho deciso di fare questo video perché leggo odio ovunque”.

Alessandra Amoroso nell'occhio del ciclone. Dopo le critiche per l'autografo negato a una fan, un nuovo video dopo Battiti Live la rimette al centro del pettegolezzo musicale. Dopo l'esibizione, l'artista si è concessa ai fan e – come si vede in un video diffuso su TikTok – replica a uno dei fan che chiedeva di fare foto mentre era impegnata a scattarne con altri fan: "Ora me la faccio con lei! Calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto, ti dò il cellulare in faccia". Il modo ironico non è stato capito e il video ha generato un'ondata di dissenso e di odio, che Alessandra Amoroso ha fronteggiato poche ore fa su TikTok: "Ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando tanto odio ovunque".

Le parole di Alessandra Amoroso

Questa è la trascrizione del video integrale di Alessandra Amoroso pubblicato su TikTok e sugli altri social dell'artista. La cantante salentina si è sfogata duramente e ha chiesto maggiore rispetto: "Ogni post è sporcato da odio senza senso".

Ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando tanto odio ovunque. Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. Da quattordici anni mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo, perché quello per me è il rispetto. La gente mi conosce e sa che non ho mai dato un no senza motivazione. E quando ho sbagliato, ho sempre chiesto scusa cercando di far vedere anche il mio punto di vista. Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, perché ci sono degli "ormai è troppo tardi" che vi potrebbero non farvi vivere bene. Vi mando tanto amore, conosco bene la mia persona oggi più che mai. Sono riconoscente a quello che vita mi ha dato, al mio pubblico e a quello che non lo è. Vi mando un bacio a tutti, buona estate.

Il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro

Proprio nella serata di ieri, si è tenuto il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro, a Milano. È stato il concerto numero 200 della sua carriera e ha eseguito diversi brani, tra i nuovi "Sorriso grande", "Piuma", "Tutte le volte" e quelle classiche del suo repertorio: "Estranea a partire da ieri", "Stupida", "Vivere a colori".