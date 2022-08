“Alessandra Amoroso quando ti sveglierai fredda” e la cantante distrugge l’hater con “tanto amore” Alessandra Amoroso sa come mettere a tacere gli hater. In queste ore, l’artista salentina ha replicato in modo esemplare a un inaccettabile insulto ricevuto sui social.

A cura di Daniela Seclì

Alessandra Amoroso sa come mettere a tacere gli hater. L'artista salentina ha pubblicato nelle Instagram Stories un insulto, decisamente vergognoso, ricevuto sui social. La cantante, tuttavia, non si è scomposta e ha replicato all'utente in modo esemplare. Ecco tutti i dettagli.

Botta e risposta tra Alessandra Amoroso e un hater

Alessandra Amoroso ha condiviso con i suoi numerosi follower, un commento che ha ricevuto sui social. Nel breve messaggio, intriso di inaccettabile quanto incomprensibile odio, si legge: "Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia". Parole taglienti, che non hanno raggiunto l'obiettivo di ferire l'artista. Alessandra Amoroso ha dato una risposta esemplare: "Spero tu possa ricevere tanto, tanto amore…Perché io ne sono piena! Dispiaciuta per te". L'artista è convinta che dietro tanta cattiveria possa nascondersi, con grande probabilità, solo una totale mancanza d'amore e una profonda infelicità.

La polemica per l'autografo negato

Nelle scorse settimane, Alessandra Amoroso si è vista costretta a fare i conti con un'altra polemica. Un video che la ritraeva mentre negava un autografo a una fan, era diventato virale. La cantante, anche in quel caso, non si è tirata indietro quando si è trattato di spiegare le sue motivazioni: