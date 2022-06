Alessandra Amoroso spiega perché non ha firmato l’autografo a una fan: “Non potevo farlo a tutti” Alessandra Amoroso finisce al centro di una polemica sui social dopo il video diffuso su TikTok da una fan delusa dal mancato autografo sotto al palco del Tim Summer Hits a Roma. L’artista interviene su Twitter per chiarire la questione.

A cura di Giulia Turco

Alessandra Amoroso non firma l’autografo ad una fan, il video diventa virale sui social, ma la cantante interrompe subito la polemica. È successo a Roma durante le registrazioni del Tim Summer Hits a Piazza del Popolo. Nel video pubblicato su TikTok, si vede chiaramente l’artista scendere dal palco e fermarsi a scambiare qualche chiacchiera con il pubblico, salvo poi decidere di non firmare alcun oggetto dei fan per non deludere nessuno.

Il video di Alessandra Amoroso che non autografa il cuscino

“La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”, spiega Alessandra Amoroso, che restituisce alla fan il cuscino che la ragazza ci teneva fosse autografato. Non sono mancate le critiche sui social da parte di chi non ha apprezzato quel gesto di “cortesia” nei confronti del pubblico. “Non andrò mai più ai suoi concerti se no gli altri ci rimangono male”, scrive ad esempio un utente.

Altri invece hanno ritenuto corretto il suo comportamento: “Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a porgere il cuscino quasi come a garantire che Alessandra avrebbe firmato per quel motivo. Purtroppo, anche se “ferma” è stata giusta. Stateci”.

La replica di Alessandra Amoroso

La cantante ha subito posto un freno alle polemiche, intervenendo sui social per mettere in chiaro la questione. "Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti", ha spiegato in un tweet.