La performance dei Maneskin agli Mtv Vma censurata a causa di un problema all’abito di Victoria I Maneskin si sono esibiti agli Mtv Vma ma a causa di un problema all’abito di Victoria, rimasta col seno di fuori, la regia ha censurato l’esibizione.

A cura di Francesco Raiola

Victoria agli Mtv Vma 2022 (foto Getty Images)

L'esibizione dei Maneskin agli Mtv Vma 2022 rischia di passare alla storia a causa di un problema all'abito di Victoria e conseguente censura da parte della regia. In molti hanno notato che l'esibizione della band è stata spesso ripresa solo in campo larghissimo, a volte anche per decine di secondi consecutivi, con la regia che riattaccava solo stringendo su Damiano e sulle ballerine che lo hanno accompagnato sul palco. La band italiana era attesissima sul palco del Prudential center di Newark in New Jersey dove si sono svolti nella nottata i premi di Mtv che li hanno premiati anche come Best Alternative Group, prima volta per una band italiana.

La band era anche attesissima per l'esibizione di Supermodel e fin dall'inizio si è capito che non sarebbe passata inosservata. pochi secondi e Damiano, in pantaloni di pelle nera, si è girato di spalle alla telecamera mostrando il sedere nudo. Ma il problema non dovrebbe essere stato quello, bensì un problema agli abiti di Victoria che aveva un seno coperto solo da un copricapezzolo a forma di cuore. E proprio questo elemento che ha dato problemi alla cantante: nelle foto di scena, infatti si vede come a un certo punto dell'esibizione la cantante lo abbia perso, continuando a suonare a seno nudo, motivo per cui, probabilmente la regia dei VMA ha scelto di non riprenderla. Insomma, la regia ha scelto di far passare il sedere nudo del cantante ma ha preferito non riprendere il seno nudo di Victoria rovinando l'esibizione per i fan a casa. E i fan si sono subito resi conto che qualcosa non era andato per il verso giusto, scrivendolo sui social. Solo con l'uscita delle foto, però, si è capito quale fosse stato il problema.

Damiano dei Maneskin (Theo Wargo/Getty Images for MTV/Paramount Global)

I Maneskin sono stati tra i protagonisti della serata, sia per l'esibizione con Supermodel, sia perché hanno permesso per la prima volta all'Italia di aggiudicarsi il premio come Best Alternatiuve con "I wanna be your slave" mettendosi alle spalle artisti come Avril Lavigne Featuring Blackbear con "Love It When You Hate Me", gli Imagine Dragons & J.I.D con "Enemy", Machine Gun Kelly Featuring Willow con "Emo Girl", i Panic! at the Disco con "Viva las Vengeance", i Twenty One Pilots con "Saturday" e Willow & Avril Lavigne Featuring Travis Barker con "Grow". La band era anche candidata come Best New Artist, vinto da Dove Cameron e Group of the Year, vinto per la quarta volta consecutiva dai BTS.