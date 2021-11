I video del concerto a Los Angeles dei Maneskin e l’incontro con Miley Cyrus Dopo il grande successo a New York, i Maneskin compiono il bis a Los Angeles, infiammando il pubblico del Roxy Theatre con la loro musica. Il concerto è stata anche l’occasione per l’ennesimo salto nella folla da parte del frontman Damiano David, ma anche per incontrare una delle popstar della musica mondiale: Miley Cyrus.

A cura di Vincenzo Nasto

I Maneskij con Miley Cyrus (ph via IG @maneskinrussianfanclub)

Dopo New York anche Los Angeles è impazzita per i Maneskin, dopo l'esibizione al Roxy Theatre che ha significativamente lanciato la band romana nell'olimpo della musica mondiale. Un grande risultato festeggiato con i fan sul palco, ma non solo: i quattro musicisti romani si avvicinano sempre più spediti ai due appuntamenti speciali che li attendono. Il prossimo 6 novembre si vola a Las Vegas dove la band romana aprirà il concerto dei Rolling Stones, per poi precipitarsi in aeroporto: destinazione Ungheria, Budapest, dove la band sarà protagonista degli MTV Europe Music Awards il prossimo 14 novembre. Il gruppo gareggerà in tre categorie: Best Italian Act, Best Group e Best Rock. Prima del 14 però, dopo esser stati protagonisti al Jimmy Fallon Late Night Show, i Maneskin saranno da Ellen DeGeneres, dove si esibiranno con la loro cover "Beggin" il prossimo 8 novembre. Proprio "Beggin", salita in 14a posizione – il miglior risultato di sempre – della Hot 100 Billboard è stata candidata ai prossimi American Music Awards come "Favorite trending soon", un risultato storico che potrebbe diventare leggendario se venisse confermato dalla giuria.

Il concerto a Los Angeles e l'incontro con Miley Cyrus

A New York avevano portato quel senso di ribellione e spensieratezza che aveva conquistato il pubblico, salito addirittura sul palco durante la performance, per essere più vicini ai Maneskin. Un risultato che aveva impressionato e che è stato replicato nelle scorse ore dal secondo concerto della band, questa volta a Los Angeles. Nelle ultime ore infatti, i Maneskin si sono esibiti al The Roxy Theatre, una delle sale concerto storiche della California, un luogo che aveva ospitato in passato band come gli U2, i Linkin Park, i Nirvana, e che questa volta ha visto Damiano, Ethan, Victoria e Thomas infiammare il pubblico. Una grande vittoria testimoniata anche dai video dei fan che hanno ripreso il concerto, con Damiano David in totale connessione con il pubblico, a tal punto da compiere anche un salto tra la folla nei momenti centrali del concerto. Solito responso per i successi internazionali come "Beggin" e "Zitti e Buoni", ma anche per il nuovo singolo "Mamma mia": entra nella parade dei singoli più apprezzati dal pubblico americano anche un altro singolo di "Teatro d'ira – Vol. I"; si tratta de "La paura del buio". Dopo il concerto, i fan hanno seguito la band alla serata Gucci Love Parade, dove la band ha incontrato anche Miley Cyrus, scattando alcune foto con lei.

La candidatura ai AMA e l'arrivo come ospiti al Ellen DeGeneres Show

E adesso si avvicina la data di un incontro che potrebbe racchiudere la chiusura di un cerchio di successo per la band: il 6 novembre i Maneskin si esibiranno a Las Vegas, dove apriranno il concerto dei leggendari Rolling Stones. Solo qualche giorno dopo, la loro "Beggin‘" risuonerà in uno dei salotti preferiti della televisione satellitare americana: quello di Ellen DeGeneres, che ospiterà la band in una puntata speciale. Nel frattempo, "Beggin" è salita al 14° posto in classifica Hot 100 Billboard, un risultato che giustifica anche la nomination ai prossimi American Music Awards, dove la band romana è candidata per la "Favorite trending song". Maggiori possibilità di vittoria, anche grazie a un numero superiore di candidature, al MTV Europe Music Awards il prossimo 14 novembre, dove il gruppo gareggerà in tre categorie: Best Italian Act, Best Group e Best Rock.