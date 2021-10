Continua il successo dei Maneskin: record per Beggin’ negli Usa e ottimo esordio per Mammamia I Maneskin continuano a fare bei numeri in Italia e all’estero, ma è soprattutto con “Beggin'” che la band italiana conquista risultati nelle classifiche americane. Da qualche giorno i Maneskin hanno presentato il nuovo singolo “Mammamia” che segna il nuovo capitolo del nuovo progetto che segue “Teatro d’ira Vol.1”.

A cura di Redazione Music

La canzone, infatti, ha migliorato ancora il risultato nella Billboard 100, la classifica dei singoli negli Usa, conquistando tre posizioni e migliorando così la diciannovesima posizione di sette giorni fa. Questa settimana la canzone della band romana è in sedicesima posizione, alla sua quindicesima settimana consecutiva in classifica. E anche in streaming la canzone continua a volare, contando che conta oltre 670 milioni di stream e nella classifica settimanale Global di Spotify occupa ancora la quattordicesima posizione, rimanendo quindi tra le più ascoltate al mondo. Ma la band è in classifica anche con le altre due, ovvero "I wanna be your slave" che è in 37a posizione, mentre "Mammamia" è alla posizione 48, al suo esordio.

Nella classifica quotidiana, però, la nuova canzone è scesa pian piano, passando dalla 24a posizione con cui sono entrati alla 88 di qualche giorno dopo. Intanto, però, Spotify fa sapere che Mammamia è il secondo esordio più ascoltato al mondo. La band continua ad avere un enorme appeal anche all'estero e così dopo aver annunciato il tour europeo, hanno anche annunciato che saranno tra gli ospiti del prossimo iHeart Festival che si terrà il 15 gennaio a Los Angeles. Dopo l'exploit di Parigi, per il Global Contest Festival, quindi, i Maneskin saranno protagonisti di uno dei festival rock più importanti al mondo.