I The Kolors annunciano il Mediolanum Forum di Milano per il 2024: “Le parole non bastano” I The Kolors hanno annunciato che nel 2024 faranno il loro primo Mediolanum Forum a Milano.

A cura di Redazione Music

I The Kolors

Dopo il successo del singolo Italodisco, che ha vinto la classifica virtuale del tormentone dell'estate 2023, riuscendo anche a sfondare i confini nazionali e apparire nelle classifiche di diversi paesi europei, oltre ad avere una versione in inglese, i The Kolors si tolgono un'altra soddisfazione e annunciano il loro primo Mediolanum Forum. La band capitanata da Stash Fiordispino, infatti, ha annunciato che il prossimo 3 aprile 2024 sarà protagonista sul palco del palazzetto milanese, uno dei luoghi più importanti per la musica suonata. la band ci arriverà forte dell'onda lunga della canzone, di qualche novità che uscirà prossimamente e chissà, forse anche di una presenza al prossimo Festival di Sanremo, dove sono tra gli indiziati maggiori del toto-Festival

Per commentare questa notizia, su Instagram Stash ha scritto: "Vorrei farvi sapere quello che sto provando in questo momento, ma le parole non bastano. Ci vediamo il 3 Aprile!!!". I biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 13 novembre alle ore 15.00 quando saranno ufficialmente aperte le prevendite. I biglietti per THE KOLORS FORUM, prodotto e organizzato da ColorSound, saranno disponibili in prevendita su sul sito ufficiale di Ticketone e nei punti vendita autorizzati e nelle prevendite abituali (maggiori informazioni su www.colorsound.com). Dopo aver suonato nei club e in giro per i festival italiani.

La band, quindi, tenta la carta del palazzetto, tornando in quella Milano che li ha adottati prima del successo di Amici quando erano resident band a Le Scimmie. Poi l'ingresso nel talent di Maria De Filippi e la vittoria ha cambiato le carte in tavola. Nei mesi scorsi, poi, i Kolors hanno cambiato etichetta, passando a Warner, con cui hanno pubblicato Italodisco, brano che è diventato un successo in Italia e non solo con 87 milioni di streaming su Spotify, triplo disco di platino in Italia e disco d’oro in Svizzera, al N.1 della classifica FIMI per 11 settimane e oltre 38 milioni di visualizzazioni su YouTube.