I Kolors sbarcano in America con la versione inglese di Italodisco: ecco come cambia il testo Italodisco dei The Kolors è sbarcata in America, alla ricerca di un successo che dall’Italia si è espansa all’Europa. Qui il nuovo testo e la traduzione.

Dopo il successo in Italia e la scia europea che li ha visti raggiungere le prime posizioni nelle radio e nelle classifiche europee come quelle di Paesi come Svizzera, Germania, Lituania e Russia, tra le altre, Italodisco dei The Kolors sbarca anche nei paesi anglosassoni e lo fa con una versione in inglese che, ovviamente, non è la mera traduzione della canzone italiana. È stato lo stesso Stash a spiegare com'è nata: "Ci siamo già fatto un po' di pianti per questa notizia che adesso possiamo svelarvi. Qualche settimana fa ci chiama la Warner Italia e ci dice: Abbiamo appena chiuso una telefonata con Warner Usa che è intenzionata a lanciare Italodisco sul mercato americano, noi ci stavamo squagliando. nel frattempo abbiamo fatto quello che loro ci hanno chiesto, ovvero una versione in inglese per il mercato americano e noi l'abbiamo registrata un po' qua e là, in tutte le camere d'albergo in cui ci trovavamo".

Il testo di Italodisco in inglese

I try to answer my desires

Then stay up late with synthesizers

In the studio

But something's missing in the wires

It's like the music's lost the fire

Had it all, let it go

When you were here, I never feared

And everything could disappear

And I would sit alone in silence (Silence)

I need to get back to the sound

That can lift me off the ground

I pray the speakers give my guidance (Guidancе)

I trust you more than words can say

More than life, morе than any DJ

Let's go, I can't resisto

Italodisco, I must insisto

But maybe we could start just by taking it slow

Then up the tempo

Under the moon's glow, like moving shadows (Ah)

I know it's not Ibiza

Four on the floor with my señorita

Got me looking high and low, but I can't see her

But every time I think I do or I think of you

I hear Italodisco

I'm so distracted overthinking

So many questions in my head

Why'd you leave? Where'd you go?

I'm on the dance floor, but it's sinking

And I don't think my heart will float-oat-oat-oat

When you were here, I had no fear

But always music in my ears

You made my heart beat like no others

I miss you more than words can say

More than life, more than any DJ

Let's go, I can't resisto

Italodisco, I must insisto

But maybe we could start just by taking it slow

Then up the tempo

Under the moon's glow, like moving shadows (Ah)

I know it's not Ibiza

Four on the floor with my señorita

Got me looking high and low, but I can't see her

But every time I think I do or I think of you

I hear Italodisco

(Disco, suona Italodisco)

(Disco, suona Italo–)

Tonight, we're gonna dance till the sunrise

Moroder is in my blood

And my heart beats to the rhythm of the disco, Italodisco

I know it's not Ibiza

Four on the floor with my señorita

Got me looking high and low, but I can't see her

But every time I think I do or I think of you

I hear Italodisco

I hear Italodisco

But every time I think I do or I think of you

I hear Italodisco

La traduzione della versione inglese di Italodisco

Cerco di rispondere ai miei desideri

Quindi faccio tardi con i sintetizzatori

Nello studio

Ma manca qualcosa nei cavi

È come se la musica avesse perso il fuoco

Avevo tutto, l'ho lasciato andare

Quando eri qui non ho mai avuto paura

E tutto potrebbe scomparire

E mi siederei da solo in silenzio (Silenzio)

Ho bisogno di tornare al suono

Questo può sollevarmi da terra

Prego che gli speaker mi diano qualche indicazione

Mi fido di te più di quanto le parole possano dire

Più della vita, più di qualsiasi DJ

Andiamo, non resisto

Italodisco, devo insistere

Ma forse potremmo iniziare semplicemente andando piano

Quindi alza il ritmo

Sotto il chiarore della luna, come ombre in movimento (Ah)

So che non è Ibiza

Quattro quarti con la mia señorita

Mi fa guardare in alto e in basso, ma non riesco a vederla

Ma ogni volta che penso di farlo o penso a te

Ascolto Italodisco

Sono così distratto e penso troppo

Ci sono così tante domande nella mia testa

Perché te ne sei andata? Dove andresti?

Sono sulla pista da ballo, ma sta affondando

E non credo che il mio cuore galleggerà

Quando eri qui, non avevo paura

Ma ho sempre la musica nelle orecchie

Mi hai fatto battere il cuore come nessun altra

Mi manchi più di quanto le parole possano dire

Più della vita, più di qualsiasi DJ

Andiamo, non resisto

Italodisco, devo insistere

Ma forse potremmo iniziare semplicemente andando piano

Quindi alza il ritmo

Sotto il chiarore della luna, come ombre in movimento (Ah)

So che non è Ibiza

Quattro quarti con la mia señorita

Mi fa guardare in alto e in basso, ma non riesco a vederla

Ma ogni volta che penso di farlo o penso a te

Ascolto Italodisco

(Disco, suona Italodisco)

(Disco, suona Italo–)

Stasera balleremo fino all'alba

Moroder è nel mio sangue

E il mio cuore batte al ritmo della discoteca, Italodisco

So che non è Ibiza

Quattro quarti con la mia señorita

Mi fa guardare in alto e in basso, ma non riesco a vederla

Ma ogni volta che penso di farlo o penso a te

Ascolto Italodisco

Sento Italodisco

Ma ogni volta che penso di farlo o penso a te

Sento Italodisco

Il nuovo significato di Italodisco

I The Kolors non hanno cambiato molto il senso della canzone, anche se, inevitabilmente, hanno dovuto riscriverla anche per depurarla dei vari riferimenti alle cose italiane, dal concerto dei Coldplay al basso dei Righeira passando per Festivalbar, lasciando solo Moroder, nome noto anche negli Usa. Ovviamente l'effetto è lo stesso, la testa continua a muoversi per tutti i motivi che spiegavamo in questo pezzo ed è rimasto anche il riferimento alla cassa dritta, ovvero il verso sui quattro quarti, il tempo principe della canzoni disco.